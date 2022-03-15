"Лепят очередной фейк": Верещук рассказала, как пропагандисты РФ атакуют эвакуированных из Мариуполя людей

Оккупанты заставляют украинцев врать, что якобы полк "Азов" не выпускал мирных жителей из города.

Российские СМП (средства массовой пропаганды - прим.) прибегли к атакам на людей, которые смогли выехать по гуманитарному коридору из Мариуполя, чтобы создать очередную ложь для телевидения.

Об этом вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала в видеообращении вечером 15 марта.

"Хочу обратить внимание на то, что сейчас российские СМИ атакуют людей, выехавших по гуманитарному коридору из Мариуполя. Пропагандисты требуют на камеру рассказать, как полк "Азов" не выпускал мирных жителей из города. Вместо того, чтобы оставить в покое мариупольцев, которые из-за постоянных обстрелов российской артиллерии и бомбежки авиации выживали в укрытиях без тепла, света, пищи и воды, они лепят очередной фейк.

Единственная причина, по которой украинские военные просили вернуться в город, это не прекращавшиеся обстрелы со стороны Российской Федерации, несмотря на договоренность о режиме тишины. Как только военные получили подтверждение, что проезд по коридору возможен, он был разрешен.

В то время, когда иностранные журналисты погибают от российских пуль, пытаясь освещать правду о том, что происходит в Украине, российские пропагандисты прибегают к любым аморальным поступкам, чтобы создать очередную ложь", - сказала Верещук.

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