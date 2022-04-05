Леся Никитюк рассказала о волонтерстве и показала, во что превратили ее маршрутку оккупанты

Леся Никитюк рассказала о волонтерстве и показала, во что превратили ее маршрутку оккупанты

Ведущая готовит еду для переселенцев в родной школе в Хмельницком.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала в Сніданку з 1+1, что сейчас находится в родном Хмельницком.

Там звезда работает в волонтерском центре, помогающем вынужденным переселенцам из городов, где идут активные боевые действия.

"Каждый день мы встречаем людей, которые вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов. Мы помогаем им расслабиться, стараемся вкусно кормить, у нас большой коллектив, всей школы, где я когда-то училась. Там и директор, и завуч, и психологи, и учителя работают ежедневно. Мы приняли около 50 семей, кошек, собак, всех стараемся обеспечить любовью и лаской. А потом люди либо двигаются дальше к своим родственникам в других областях, либо остаются в нашем городе", — прокомментировала Никитюк.

Леся Никитюк в Хмельницком помогает беженцам / instagram.com/lesia_nikituk

К сожалению, недавно пострадал один из творческих символов телеведущей – легендарная LeМаршрутка, которой она объездила всю Украину в одном из тревел-шоу, была обстреляна. По ее словам, этой маршруткой команда проекта объездила много сел и городков, путешествуя по Украине, показывала новые места, а люди все время встречали их приветливо, передавали еду, дарили на память разные сувениры, вышитые полотенца.

"К сожалению, маршрутку обстреляли, попала ракета в ангар, вылетели стекла. Я не успела еще расплакаться, когда выложила фотографии, как люди начали писать мне, что мы готовы твою маршрутку полностью переделать и она будет ездить дальше", — поделилась Никитюк.

Кроме того, телеведущая создала Telegram-канал, в котором люди связываются между собой: те, кому нужна помощь и те, кто может помочь. Ежедневно модераторы получают около 100 тщательно обрабатываемых заявок. Никитюк говорит, что со своей стороны хочет сделать максимум, чтобы помочь украинцам сейчас.

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