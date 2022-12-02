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"Летало что-то новое": Ким заинтриговал ударами ВСУ по оккупантам

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"Летало что-то новое": Ким заинтриговал ударами ВСУ по оккупантам

Фото: Associated Press

ВСУ продолжают уничтожать агрессоров на южном направлении

Украинские военные нанесли мощные удары по позициям российских агрессоров на юге страны 1 декабря.

Об этом сообщил руководитель Николаевской ОВО Виталий Ким.

При этом чиновник заинтриговал, заявив, что по оккупантам "летало что-то новое".

"Это прекрасно", – добавил глава военной администрации.

Напомним, ранее Виталий Ким объяснил, почему сложно восстанавливать электроснабжение в Николаевской области.

Кроме того, мы информировали, что военный эксперт Петр Черник объяснил, почему окно возможностей, которое было у РФ, уменьшается с каждым днем.

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Дата публикации
Просмотры
1518
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