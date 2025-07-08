Летчик Дмитрий Фишер посмертно стал Героем Украины: что о нем известно

Летчику Дмитрию Фишеру посмертно присвоено звание Героя Украины / © espreso.tv

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины полковнику Дмитрию Фишеру — выдающемуся летчику-истребителю, который погиб, защищая Украину. Украинскому народу».

Об этом говорится в указе президента Украины.

Полковник Фишер, этнический немец по происхождению, был настоящим асом украинской авиации. После окончания училища в 1994 году он присоединился к 831 бригаде тактической авиации в Миргороде как пилот истребителя Су-27. В 2011 году Дмитрий окончил Национальный университет обороны Украины и в том же году принимал участие в учениях «Безопасное небо», где «испытывал» F-16 в воздушных боях.

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Он был первоклассным летчиком-инструктором, обучившим десятки молодых пилотов. За свою карьеру Дмитрий Фишер овладел пятью типами самолетов, налетев более 1400 часов. С 2014 года он совершил сотни боевых вылетов. Вместе с Александром Оксанченко, начиная с 2016 года, Фишер неоднократно представлял воздушные силы Украины на международных авиационных показах в странах Европы, одерживая победы.

В 2018 году Дмитрий Фишер уволился из Вооруженных Сил Украины и продолжил работать летчиком-испытателем на авиазаводе «МИГремонт».

С началом полномасштабного вторжения России полковник Фишер немедленно вернулся в ряды Вооруженных Сил. Он активно участвовал в освободительных боях на Киевщине, Сумщине и Харьковщине, а также в ключевой операции по освобождению острова Змеиный.

Дмитрий Фишер героически погиб 5 июня 2022 вблизи города Орехов Запорожской области. Его самолет Су-27 был сбит российским ПВО во время выполнения чрезвычайно сложной боевой миссии. Почти полтора года летчик считался пропавшим без вести. Только в начале февраля 2024 разведчики спецподразделения ГУР эвакуировали тело пилота с места падения самолета, а в марте 2024 года экспертиза ДНК окончательно подтвердила его личность.

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