Летчика Красноярцева, бомбившего Чернигов, весной обменяли на украинских пилотов — глава разведки

Состоялся обмен пленного летчика Александра Красноярцева из Челябинска, сбитого ВСУ во время бомбардировки жилых кварталов Чернигова, на украинских пилотов.

Российского пилота СУ-34 Александра Красноярцева, задержанного в Чернигове после сбития самолета в марте, весной обменяли на украинских летчиков.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Летчика Красноярцева мы обменяли месяцев четыре-пять назад. Мы его обменяли на наших пилотов, если не ошибаюсь на пятерых", — рассказал Буданов.

Красноярцева сбили 5 марта над микрорайоном Забаровка на окраине Чернигова во время его третьего вылета за время войны. По его словам, до этого он вылетал для бомбардировки аэропорта в Киевской области, а также дороги к югу от Чернигова. Когда его самолет был подбит с ПЗРК украинскими военными, он нес на борту шесть 500-килограммовых неконтролируемых авиабомб.

Напомним, что 29 сентября состоялся очередной обмен пленными. Домой из русского плена вернули 6 наших людей — четырех морпехов и двух гражданских.