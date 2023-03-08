Летел бомбить позиции вблизи Бахмута: стало известно, кто сбил российский штурмовик СУ-25 6 марта

Российский штурмовик СУ-25 6 марта сбили нацгвардейцы бригады "Спартан" с помощью ПЗРК "Перун". Приземлили вражеский самолет в районе Бахмута.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

По информации НЦУ, в 01:10 часов ночи в результате боевой работы расчета с ПЗРК "Перун" в Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины на расстоянии до 4-х километров сбили российский штурмовой самолет Су-25. Судьба пилота – неизвестна.

"Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, которая наступала на линию обороны защитников. Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил российский бронированный штурмовик. Через тепловизор видели, что самолет был поражен и он пошел на понижение, судьба пилота пока неизвестна", — отметил командир дивизиона "Партизан".

Нацгвардейцы рассказали, что штурмовик заходил с юго-востока для ударов по позициям ВСУ.

"Отработали цель с "Перуна", подвели самолет и он начал менять направление полета. С юго-востока делал маневр, чтобы наносить удары по нашим позициям, и после попадания сменил траекторию и начал делать резкий разворот на восток, после чего упал за линией пересечения", – добавил оператор ПЗРК нацгвардеец Роман.

Добавим, по данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 8 марта 2023 года российские войска потеряли в войне против Украины 303 самолета.

Ранее издание CNN со ссылкой на западных чиновников сообщило, что Минобороны РФ сокращает военную поддержку "вагнеровцев" в Бахмуте.

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