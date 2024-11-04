Летели ракеты, авиабомбы и "Шахеды": Украина отразила мощную вражескую атаку

Сегодня ночью россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"В ночь на 4 ноября 2024 года враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Днепропетровщине (район пусков — Ростовская область), атаковал управляемыми авиабомбами Харьковщину и запустил по Украине 80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа, Курск, Приморско-Ахтарск", — говорится в сообщении.

По состоянию на 08.30 подтверждено избиение 50 вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.

27 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики накануне вечером совершили очередную террористическую атаку на Харьков.

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