Летели ракеты и "Шахеды": Украина отразила масштабную вражескую атаку

ПВО работала в ряде областей.
В ночь на 6 октября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА и ракетами разных типов.
О деталях атаки сообщили в Воздушных силах Украины.
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 90 средств воздушного нападения противника:
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М"
- 1 крылатую ракету "Искандер-К"
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69
- 87 БпЛА типа "Шахед"
"Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях", — говорится в сообщении.
25 беспилотников (по состоянию на 09.00) БПЛА локационно потеряно в разных регионах Украины, вероятно, вследствие активного противодействия РЭБ.
Ранее сообщалось, что ночью россияне снова применили против Киева свои беспилотников. Вражеские дроны заходили волнами и по разным направлениям.
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