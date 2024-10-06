Летели ракеты и "Шахеды": Украина отразила масштабную вражескую атаку

В ночь на 6 октября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА и ракетами разных типов.

О деталях атаки сообщили в Воздушных силах Украины.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 90 средств воздушного нападения противника:

2 баллистические ракеты "Искандер-М"

1 крылатую ракету "Искандер-К"

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69

87 БпЛА типа "Шахед"

"Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях", — говорится в сообщении.

25 беспилотников (по состоянию на 09.00) БПЛА локационно потеряно в разных регионах Украины, вероятно, вследствие активного противодействия РЭБ.

Ранее сообщалось, что ночью россияне снова применили против Киева свои беспилотников. Вражеские дроны заходили волнами и по разным направлениям.

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