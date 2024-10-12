Летели ракеты и "Шахеды": Украина отразила ночную атаку россиян

В ночь на 12 октября 2024 года россияне снова атаковали Украину.

О деталях атаки сообщили в Воздушных силах Украины.

"Ракетами неустановленного типа (район пусков – Белгородская область) и 28 ударным БпЛА (район пусков – Курск, Приморско-Ахтарск). К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны. В результате противовоздушного боя сбиты 24 вражеских БпЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях", — говорится в сообщении.

В результате активного противодействия РЭБ два вражеских беспилотника локационно потеряны.

Ранее сообщалось, что россияне ударили по Запорожье. О последствиях читайте в новости.

В ООН сообщили, что сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди гражданских в Украине в 2024 году.

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