Летели "Шахеды" и "Искандеры": Воздушные силы раскрыли подробности ночной атаки россиян

В ночь на 20 октября 2024 года Украина отразила вражескую атаку.

О деталях сообщили в Воздушных силах.

"С 21.00 19 октября противник атаковал Украину баллистическими ракетами с территории Крыма, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 воздушной цели: 49 вражеских беспилотников и двух ракет "Искандер-М", — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 в результате противовоздушного боя подтверждено сбитие 31 вражеского БпЛА в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

"13 российских беспилотников локационно потеряны, информация по сбитии/падении уточняется и обновляется", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что россияне ударили двумя ракетами по Кривому Рогу. Взрывы прогремели около 23 часов. Местные власти сообщили о спасательной операции на месте "прилета".

Читайте также: