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Летит почти как ракета: Россия тестирует опасную "Герань-6" с большой боевой частью
Украинская разведка получила данные о новом российском беспилотнике, который может стать сложной целью для противовоздушной обороны.
Россия испытывает новый реактивный беспилотник “Герань-6”, который потенциально может развивать скорость до 1000 км/ч и нести большую боевую часть. Из-за таких характеристик его перехват может стать серьезным вызовом для украинского ПВО.
Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.
По его словам, россияне сейчас испытывают новый аппарат, объединяющий высокую скорость со способностью переносить значительный боевой заряд.
«Это данные наших исследований, которые нам дали понимание, что это за аппарат», — отметил Вениславский.
Нардеп подчеркнул, что Украина должна готовиться к появлению таких воздушных целей, ведь их скорость усложняет перехват.
Самыми эффективными средствами противодействия таким дронам остаются ракеты классов «земля – воздух» и «воздух – воздух».
Поэтому, по словам Вениславского, Украине необходимо усиливать систему противовоздушной обороны, развивать свои ракетные технологии и привлекать дополнительную помощь партнеров для увеличения запасов ракет.
В то же время, заявленная скорость «Герани-6» пока является ожидаемой характеристикой — Россия еще проводит испытания нового беспилотника.
Россия уже атаковала Украину новой модификацией «Герани-5»
Ранее украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный как Флэш, сообщил о применении Россией новой модификации дрона «Герань-5 К5-К».
По словам эксперта, беспилотник получил систему оптической навигации, увеличенную дальность применения, скорость и высоту полета. Такие характеристики могут усложнять его перехват украинским ПВО. Точных технических параметров новой модификации Бескрестнов не назвал.
Кроме того, специалист сообщал о применении россиянами новой бюджетной ракеты "Филин".
В то же время, по данным ГУР, с мая 2026 года РФ также использует для ударов по Украине реактивные дроны «Герань-4», способные активно маневрировать и выдерживать значительные перегрузки, что затрудняет их ущерб.