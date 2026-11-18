Федор Вениславский / © УНИАН

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Россия испытывает новый реактивный беспилотник “Герань-6”, который потенциально может развивать скорость до 1000 км/ч и нести большую боевую часть. Из-за таких характеристик его перехват может стать серьезным вызовом для украинского ПВО.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

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По его словам, россияне сейчас испытывают новый аппарат, объединяющий высокую скорость со способностью переносить значительный боевой заряд.

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«Это данные наших исследований, которые нам дали понимание, что это за аппарат», — отметил Вениславский.

Нардеп подчеркнул, что Украина должна готовиться к появлению таких воздушных целей, ведь их скорость усложняет перехват.

Самыми эффективными средствами противодействия таким дронам остаются ракеты классов «земля – воздух» и «воздух – воздух».

Поэтому, по словам Вениславского, Украине необходимо усиливать систему противовоздушной обороны, развивать свои ракетные технологии и привлекать дополнительную помощь партнеров для увеличения запасов ракет.

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В то же время, заявленная скорость «Герани-6» пока является ожидаемой характеристикой — Россия еще проводит испытания нового беспилотника.

Россия уже атаковала Украину новой модификацией «Герани-5»

Ранее украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный как Флэш, сообщил о применении Россией новой модификации дрона «Герань-5 К5-К».

По словам эксперта, беспилотник получил систему оптической навигации, увеличенную дальность применения, скорость и высоту полета. Такие характеристики могут усложнять его перехват украинским ПВО. Точных технических параметров новой модификации Бескрестнов не назвал.

Кроме того, специалист сообщал о применении россиянами новой бюджетной ракеты "Филин".

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В то же время, по данным ГУР, с мая 2026 года РФ также использует для ударов по Украине реактивные дроны «Герань-4», способные активно маневрировать и выдерживать значительные перегрузки, что затрудняет их ущерб.

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