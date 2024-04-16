Летнее наступление РФ: эксперт назвал, какие города хотят захватить оккупанты

Армия Российской Федерации летом попытается развить свое наступление на двух основных направлениях в Донецкой области: на Константиновку – Краматорск и на Покровск.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире FREEДОМ.

Сейчас ожесточенные бои идут возле Часового Яра Донецкой области. Эксперт отмечает, что захват этого города российская армия считает отправной точкой движения на Константиновку и Краматорск.

"Потом они собираются продолжать активные боевые действия именно против направления Константиновка-Краматорск, потому что это коммуникация, которая позволяет обеспечивать наши войска. Удар во фланг этой коммуникации, разрушение рокадного направления может создать серьезные оперативные трудности для наших войск, обороняющихся на юге", – подчеркнул Грабский.

Тем временем наступление на Покровск создаст угрозу для Угледарского выступления.

"Дальнейший прорыв к западу от Авдеевки в направлении Покровска имеет задачу создать нависание уже над Угледарским выступлением, которое для нас критически важно", — пояснил он.

Насколько эффективны действия России и оборона Украины, зависит от многих составляющих, говорит эксперт. Теперь россияне уже реструктуризировали свои усилия именно на выполнение этих задач.

"Насколько они будут эффективны, время покажет. Покажут темпы обеспечения и насыщения нас соответствующим количеством вооружения, боевой техники и, безусловно, личным составом. Речь идет о мобилизации, речь идет о замене и ротации наших подразделений, ведущих боевые действия. О пополнении человеческих потерь, которые Украина испытывает, и удержание позиций, которые мы занимаем сегодня", — говорит Сергей Грабский.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко отмечал, что армия РФ наступает. Впереди для Украины трудный период. Что больше – два последних месяца весны будут решающими.

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