Президент России Владимир Путин и война против Украины

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Россия наращивает свое летнее наступление в войне против Украины — как на суше, так и в воздухе. Однако поддержка со стороны Европы и высокотехнологичная дроновая война могут помочь Киеву сдержать агрессию Москвы.

Об этом в своей статье для издания Inependent написал редактор международных новостей Сэм Кили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно раздраженно отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который сравнил вторжение РФ в Украину с «детскими драками в парке». Так, представитель диктатора возмутился: конфликт — это «экзистенциальный вопрос» для России.

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«Это вопрос нашей безопасности и будущего нас и наших детей, будущего нашей страны», — заявил Песков.

И в чем-то он прав. Ранее победа России ассоциировалась со сменой власти в Киеве. Но на самом деле ей достаточно, чтобы Украина оставалась дестабилизированной, бедной и охваченной насилием. Ведь демократическая Украина, которая переживает культурное возрождение, свободу и экономический рост, одновременно оставаясь многоязычной со многими русскоязычными гражданами — является доказательством того, что существует альтернатива клептократической автократии, которую россияне терпят дома.

Главная цель РФ на четвертом году войны

Теперь, когда начался очередной сезон активных боевых действий на четвертом году полномасштабной войны, стало очевидно, что главная цель России — сделать дестабилизацию Украины постоянной, убежден автор статьи.

В свою очередь Киев доказал, что уже не находится в обороне и отнюдь не разгромлен. Прошло два года со времени неудачного летнего контрнаступления — и теперь Украина укрепилась и стала увереннее.

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Украина, вероятно, не сможет изгнать российские войска со своей территории уже в 2025 году. Но она удерживает позиции, а в 2026 году, вероятно, сможет перейти в наступление, когда поступит большая часть европейской военной помощи, которая должна компенсировать потерю поддержки США.

Отмечается, что в этом году Трамп не одобрил никакой новой военной помощи для Украины. Около 3,85 млрд долл. остаются неиспользованными из предыдущих траншей. После этого — ничего.

Цели летнего наступления врага

Российские войска активизировали атаки в районах Покровска и Константиновки на восточном фронте. Цель — окружить украинские силы и перерезать пути снабжения в Краматорск. Большую часть этой территории враг уже оккупировал и незаконно аннексировал.

По сообщениям украинских военных на местах, Россия значительно улучшила дроны с оптоволоконным управлением — они имеют радиус действия до 24 км и соединены кабелем напрямую с оператором. Такие дроны почти невозможно заглушить, что сводит на нет средства радиоэлектронной борьбы ВСУ. Россия переместила свои элитные дроновые подразделения с попыток контратак под Курском на восточный фронт.

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Результат для РФ — незначительные территориальные достижения, но колоссальные потери. По оценкам НАТО, ежедневно погибает около 950 российских оккупантов.

Хотя точные цифры потерь установить трудно, видеозаписи с фронта показывают, как небольшие группы военных с обеих сторон пытаются спрятаться среди руин, уклоняясь от дронов. Беспилотники уже наносят более 70% всех потерь.

Попытки мира — безрезультатны

Украина неоднократно предлагала безусловное 30-дневное перемирие и личную встречу своего президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Усилия США по организации переговоров зашли в тупик, тогда как Россия пытается захватить еще больше украинских территорий.

"Путин, возможно, и отказался от идеи сменить власть в Киеве, но его цель — полная оккупация всех аннексированных территорий: Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой областей, а также удержание Крыма. Если ему это удастся, он сможет убедить часть европейских лидеров, что «мир на условиях Кремля» — наименьшее из возможных бедствий», — говорится в статье.

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Угроза с Севера и воздушные атаки

Этим летом главные российские удары приходятся на центральную часть восточного фронта, однако одновременно происходят атаки на северной границе Украины. Захват приграничных сел позволяет Москве оказывать дополнительное давление на Киев, держа под угрозой такие крупные города, как Сумы и Харьков.

Авиационная кампания России приобрела новый уровень. Каждую ночь по Украине запускается более 400 ракет и дронов. Крылатые и баллистические ракеты все чаще прорываются сквозь ПВО из-за недостатка средств — в частности американских систем Patriot, которые наиболее эффективно сбивают дальнобойные ракеты.

Западная поддержка Украины растет

Западная поддержка для Украины растет.

Так, НАТО объявило о новой помощи на €20 млрд евро.

Германия готовится передать авиабомбы большой дальности, способные поражать цели на территории России.

Великобритания выделила 350 млн фунтов стерлингов на 100 тыс. дронов и уже передала 144 тыс. артиллерийских снарядов.

Нидерланды присылают 400 млн евро включая 100 морских судов и более 50 морских дронов.

Норвегия — 700 млн долл. помощи, преимущественно для дроновых программ.

Отмечается, что этот переход к беспилотной войне позволил Украине перехватить инициативу, компенсируя количественное преимущество России в традиционной технике.

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«Мясорубки» со стороны российской пехоты почти прекратились. Украинские офицеры рассказали изданию, что артиллерийские обстрелы уменьшились, поскольку дроны эффективно обнаруживают и уничтожают крупные пушки.

Операция «Паутина»: успех Украины

Операция «Паутина», в рамках которой Украина заявила об уничтожении или повреждении трети стратегических бомбардировщиков РФ и некоторых разведывательных самолетов, поразила не только военных экспертов, но и значительно подняла боевой дух украинцев.

Долговременные удары дронов по московским аэропортам, энергетической инфраструктуре и штабам обернули российскую гибридную тактику против самой Москвы.

А что же Трамп?

Вероятно, Украина уже не сможет вернуть себе полную поддержку Трампа — он зашел слишком далеко в своей открытой симпатии к Путину. Однако есть признаки того, что США не будут блокировать украинскую оборону так, как этого опасались ранее.

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Неудивительно, что Путин раздражается.

Напомним, ранее издание The Telegraph написало, что Россия готовится к активизации боевых действий летом, укрепив войска и усовершенствовав технологии, в частности в сфере дронов. Однако классические масштабные танковые атаки стали неактуальными — преобладают малые мобильные группы, даже с использованием мотоциклов и легковушек. Главная цель врага — Донецкая область, особенно район Константиновки, как ключевого логистического узла. Наступления на Сумы и Харьков скорее имеют отвлекающий характер. Несмотря на численное преимущество оккупантов, прорыв по всему фронту маловероятен, хотя РФ будет стремиться достичь продвижения по нескольким направлениям одновременно. Угроза остается высокой, но украинский «пояс крепостей» до сих пор сдерживает наступление.

Накануне россияне объявили о наступлении на Днепропетровскую область, однако никаких геолокационных подтверждений этому нет, сообщил Институт изучения войны.