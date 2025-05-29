Летнее наступление РФ на фронте: Портников назвал три главных задачи от Путина

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На фоне разговоров о мирных переговорах и предложениях главы российского МИД Сергея Лаврова снова встретиться в Стамбуле, Россия, по утверждению издания New York Times и других западных изданий, похоже, начало летнее наступление. Российские войска, как подчеркивают наблюдатели, сейчас продвигаются с гораздо более серьезной быстротой.

Какие задачи поставила перед собой РФ, проводя летнее наступление, рассказал блоггер, журналист и публицист Виталий Портников на своем YouTube-канале.

По его мнению, летнее наступление России может преследовать несколько задач, которые желали бы решить в Кремле:

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Выход на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины. Зачем Путину «буферная зона» Вторая задача может быть связана с созданием так называемой «буферной зоны», о чем уже говорил Путин.

Портников объясняет, что цель создания «буферной зоны» — это не только обезопасить территорию России от атак украинских дронов.

«Когда Российская Федерация оккупирует часть территории украинского региона, она может объявить эту территорию такой, где можно провести так называемый „референдум“ о присоединении к РФ и оглашения этой или иной украинской области так называемым „независимым государством на час“. Так, скажем, и с Херсонской, и с Запорожской областями. Это при том, что в Запорожской области даже областной центр никогда не был под контролем российских окупантов», — говорит журналист.

Он напомнил, что именно такой «референдум» российские власти готовили на Харьковщине, когда им удалось ненадолго установить контроль над Купянским. Именно этот город был объявлен временным областным центром Харьковской области. Конечно, с расчетом со временем получить контроль над всей территорией Харьковской области.

«И сейчас все эти разговоры о буферной зоне могут отражать стремление Москвы увеличить оккупированную территорию Украины и подготовить ее к новой аннексии. Так что, когда глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский предупреждал украинских участников переговоров, что вскоре Россия может потребовать не 5, а 7 или 8 украинских регионов, он не врал. Именно таковы, по крайней мере, задачи, которые Путин ставит перед своей армией», — считает Портников.

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Третий пункт — давление на украинские власти

Третьим очень важным моментом, связанным с российским наступлением, именно сейчас Портников называет давление на украинскую делегацию в Стамбуле и давление на украинскую власть, чтобы она в конце концов согласилась на невыгодные условия.

По его мнению, Путин хочет показать украинцам, что нет никакой другой альтернативы, кроме как капитуляция Украины перед российским политическим режимом. Именно на это рассчитана и массированная бомбардировка Украины, предшествовавшая этому наступлению.

«Бомбардировка имела в виду уничтожение военных и военно-технологических возможностей Украины, а также деморализацию ее населения. конечно, будут проходить в ближайшее время», — говорит журналист.

Риск для Путина

В то же время Портников считает, что в летнем наступлении РФ есть и свой риск для Путина.

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Во-первых, российские войска могут не получить тех результатов, которые рассчитывают в Кремле. Таким образом, еще раз будет продемонстрировано, что российско-украинская война на самом деле находится в тупике, начиная с 2023 года, что линия фронта серьезно не меняется и что именно такое положение вещей может наблюдаться еще долгие годы конфликта.

А это, в свою очередь, приведет не только к истощению Украины, но и к истощению России, что может создавать серьезные проблемы для сохранения самого путинского режима.

«Во-вторых, попытки россиян деморализовать украинское население не приводят к ожидаемым результатам, а наоборот, усиливают позиции тех, кто считает, что Украина не должна идти на позорные условия капитуляции.

В-третьих, Россия серьезно теряет позиции с геополитической точки зрения.

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«Массированные обстрелы украинской территории вызвали не только гневную реакцию европейских лидеров, на что, конечно, и рассчитывали в российской столице. Но не предусмотрена для Путина острая реакция президента США Дональда Трампа», — говорит аналитик.

По его мнению, то, что Трамп сейчас упрекает Путина и даже устанавливает новые дедлайны, как-то, скажем, две недели, не может устраивать российского президента.

«Если российское наступление на украинские позиции будет интенсифицировано, это, если не убедит Трампа в том, что российский президент не желает никаких решений, которые могли бы привести к окончанию российско-украинской войны в скором будущем, так, по крайней мере, покажет американскому президенту, что весь мир видит, что он фактически создает для президента Путина комфортные условия для продолжения российско-украинской войны», — рассуждает журналист.

Репутационные потери для Трампа

Портников уверен, что такие репутационные потери президент Трамп допустить для себя не может.

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«Ну и в этой ситуации мы должны осознать, что Путин, как всегда, рискует, когда пытается получить чрезмерно многое от сложившейся в российско-украинской войне ситуации после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа и начала нового раунда российско-американского диалога. И его попытки захватить еще дополнительную часть украинской территории могут только усложнить эти диалоги и его собственные позиции в российско-украинской войне», — подытожил Виталий Портников.

Ранее Портников заявил, что в действиях Трампа по отношению к Путину победы не наблюдается