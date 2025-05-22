Летнее наступление России 2024: эксперт назвал главную угрозу и условие провала Кремля

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Каждое летнее наступление президента России Владимира Путина терпит крах — в 2023 году благодаря Курской операции ВСУ уничтожили ударные силы РФ, и без новых успехов война для Кремля может потерять всякий смысл.

Об этом рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала.

Кузан отмечает, что Россия снова ставит на летнюю наступательную кампанию, однако выход на границы Донецкой области по-прежнему не состоялся и, вероятно, не состоится в ближайшее время.

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«Каждый метр продвижения дается им все труднее — за него платят жизнями солдат и техникой. Наша задача сделать так, чтобы цена продвижения становилась еще выше. Тогда для Кремля исчезнет смысл продолжать войну, — сказал он.

Он пояснил, что сейчас Украина обороняется, а России важно продвинуться в Донецкой и Сумской областях, где сосредоточена мощная группировка около 60 тысяч бойцов, и что россияне изучили опыт украинского плацдарма в Крынках на Херсонщине, пытаясь создать подобную опорную точку и контролировать подъезды к областному центру.

По его словам, Россия пытается растянуть силы ВСУ, создавая давление на Херсонщине и Сумщине и сосредотачивая основные усилия в Донецкой области, чтобы воспользоваться численным преимуществом.

Кузан утверждает, что украинское командование предусмотрело планы врага. Украина готова противостоять, имея резервы, но борьба будет тяжелой и долгой. Поддержка армии — это критически важно, потому что с нарастанием боев растет потребность в снарядах, дронах и запчастях для быстрого ремонта техники.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Россия готовится к новой войне и кому угрожает опасность.