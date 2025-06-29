Летнее наступление России буксует, но Киеву рано расслабляться – CNN

Российская армия. / © Associated Press

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После нескольких месяцев ожиданий летнее наступление России на фронте все же началось — однако вместо масштабного прорыва Киев фиксирует лишь медленное продвижение и существенные потери врага. Впрочем, несмотря на это, Москва не уменьшает давление: РФ накапливает живую силу, активизирует дроновые атаки и продолжает тратить рекордные суммы на войну.

Об этом пишет издание CNN

111 тысяч на одном направлении: Россия расширяет наступление, но без рывка

Президент РФ Владимир Путин не отказался от стремления к новым территориальным достижениям. На прошлой неделе он снова повторил, что считает "русский и украинский народы одним народом", добавляя: "В этом смысле вся наша Украина".

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Этот нарратив ложится в основу нового наступления, которое Россия разворачивает по нескольким направлениям фронта протяженностью более 1200 км. Самым горячим остается район Покровска в Донецкой области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на этом участке сосредоточено уже 111 тысяч российских военных. Это более чем на 40 тысяч больше, чем в декабре прошлого года.

"Можно констатировать, что волна попыток "летнего наступления", предпринятая противником с территории России, сходит на нет", - заявил Сырский. Он также сообщил, что вторжение РФ в северную Сумщину удалось остановить, а украинские войска отразили часть захваченной территории.

Впрочем, ситуация остается неоднозначной. Российские пехотные атаки продолжаются на границе Донбасса и Днепропетровщины, а Минобороны РФ заявляет о взятии новых населенных пунктов, в том числе села Звезда. Аналитическая платформа DeepState предостерегает: "Оборона продолжает стремительно разрушаться, а противник добивается значительных успехов… с постоянными атаками".

Согласно оценкам, Кремль не отказывается от цели полностью захватить Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Но с нынешним темпом это может затянуться на годы, тем более что администрация Дональда Трампа пока не демонстрирует активного стремления к мирным переговорам.

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Дроны, атаки и бедная экономика: в войне набирает силу другая реальность

В то же время, с наземными атаками разворачивается вторая, не менее опасная война — война дронов. Она стала основным инвентарем массовых атак как на фронте, так и в тылу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что только за одну ночь над Украиной было зафиксировано 477 дронов, в основном Shahed российско-иранского производства, и 60 ракет разных типов. По его словам, "россияне целились на все, что поддерживает жизнь".

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что противник может запускать до 500 Shahed-ов за ночь, комбинируя их с баллистическими и крылатыми ракетами, чтобы истощить украинскую ПВО.

На фоне этих атак Зеленский снова призвал передать Украине больше систем Patriot, подчеркнув, что Киев готов даже самостоятельно их закупить или через созданный фонд в рамках двустороннего соглашения с США по критическому сырью. Дональд Трамп лишь отметил, что США должны подумать над передачей систем, несмотря на рост угроз для украинских городов.

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По данным СБУ, РФ ежедневно производит до 200 Shahed-ов и имеет в резерве не менее 6 тысяч, плюс еще столько же дронов-приманок. Только за последнюю неделю оккупанты использовали более 23 тысяч малых дронов-камикадзе на фронте.

Со своей стороны Украина также наращивает производство. По словам Умерова, в этом году будут созданы десятки тысяч ударных дронов, в общей сложности — более 4 миллионов боевых единиц разного типа.

Война интеллекта и производства

Сырский ранее признавал, что у РФ преимущество в волоконно-оптических дронах, которые сложнее обнаружить. Это заставляет ВСУ адаптироваться. По словам Умерова, война дронов — это постоянная интеллектуальная борьба: обе стороны меняют алгоритмы и тактики, чтобы не дать предпочтение оппоненту.

На долгосрочную перспективу влияет и индустрия. Россия сосредоточила 80% военного производства в госкорпорации "Ростех". Ее глава Сергей Чемезов заявил Путину, что с 2021 года объемы выросли в десять раз, а выручка в прошлом году превысила 46 миллиардов долларов.

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Но по цене гигантских расходов: военный бюджет РФ составляет уже более 6% ВВП и около 40% всех госрасходов. Это разгоняет инфляцию, и Путин вынужден признавать, что экономика в этом году будет расти гораздо скромнее.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предостерег, что Россия "на грани рецессии", а Центробанк признает, что резервы почти исчерпаны. "Многие из этих ресурсов уже исчерпаны", - предупредила глава НБУ Эльвира Набиуллина.

Сам Путин признает: стагнацию нельзя допустить, но сдержать ее на фоне затяжной войны может оказаться сложнее, чем победить на поле боя.

Несмотря на мрачные экономические и демографические перспективы на длинную дистанцию, в ближайшем будущем Россия способна и дальше удерживать и снабжать армию численностью более полумиллиона военных, размещенных в Украине или вдоль ее границ. Эти силы продолжают продвигаться, захватывая отдельные километры территории. Даже после сотен тысяч потерь российское войско сохраняет способность формировать подразделения, по масштабу превосходящие украинские.

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