Летнее наступление России достигло кульминации: как изменилась ситуация на фронте

На Покровском направлении идут тяжелые бои / © Getty Images

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Большое летнее наступление России, начавшееся в конце весны, достигло своей кульминации. Он продолжается сразу на нескольких направлениях и если главное из них — Сумское — несколько затормозило, то на других участках фронта российская армия медленно прорывается.

Об этом пишет издание NYP.

«Цели России не только территориальные. Аналитики говорят, что она хочет методически уничтожать украинскую армию», — отмечают журналисты.

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В последние два месяца российские подразделения смогли усилить свои атаки на нескольких фронтах, от Сумской области Украины на севере до степей Запорожья на юге.

Россия контролирует более двух третей Донецкой области Украины — главного театра наземных боевых действий. Российские войска создали 16-километровый «карман» вокруг украинских войск, защищающих решающий город Константиновка, частично окружая их с востока, юга и запада. Неустанные атаки России создают нагрузку на украинскую армию, превосходящую личный состав.

Кроме того, эти атаки помогли России осуществить крупнейшие территориальные достижения года в июне.

«Наступление РФ вышло на пик в июне, когда, по подсчетам аналитического проекта DeepState, россиянам удалось оккупировать 556 кв. км украинской территории. Это самый большой показатель за прошедшие семь месяцев», — пишет медиа.

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В то же время, украинским войскам удалось остановить продвижение противника на Сумщине и даже контратаковать на этом направлении.

В Донецкой области, которая остается главной целью Кремля, российской армии все еще удается продвигаться по нескольким направлениям, но украинские подразделения смогли затормозить противника на самых горячих участках.

Напомним, войска России с мая пытались одновременно продвигаться на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также в приграничных районах Сумской области. За последнюю неделю мая оккупанты захватили 18 населенных пунктов в трех областях Украины, подсчитал Bild.

Главком Александр Сырский заявил, что армия РФ значительно активизировалась в Запорожском направлении, где совершает активные наступательные действия.

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Командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко считает, что Украина пока не может пойти в наступление.