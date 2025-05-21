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Летнее наступление России: где сейчас самые горячие точки на фронте
Враг активизировался на Харьковщине и Сумщине.
Так называемое «летнее наступление» России уже началось на всей линии фронта, а самые интенсивные боевые действия происходят на востоке Украины.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко в комментарии «24 каналу».
Он отметил, что ожесточенные бои продолжаются на Лиманском, Торецком, Покровском и Кураховском направлениях.
Параллельно происходят менее интенсивные атаки на Запорожском направлении.
Также, по словам Коваленко, враг активизировался на Харьковщине и Сумщине.
В частности, в Сумской области российская армия активно работает по приграничью авиацией и артиллерией.
«Там [на Сумщине] достаточно значительная группировка. Россия может планировать определенные наступательные действия в приграничье. Основные события, вероятно, начнутся с июля-августа. Тогда будет заметно обострение боевых действий», — сказал руководитель ЦПД.
Напомним, Россия стягивает огромные силы для нового масштабного наступления, игнорируя какие-либо мирные переговоры.