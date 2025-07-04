Летнее наступление России: хватит ли сил Кремлю оккупировать ключевые города Украины

ВСУ / © Associated Press

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Оккупационные войска РФ активизировали усилия в рамках летней наступательной кампании, пытаясь установить контроль над ключевыми украинскими городами — в частности, Славянском, Краматорском, Харьковом и Сумами.

Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире телеканала «Эспрессо».

По его словам, реальные возможности врага очень ограничены.

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Он отметил, что, несмотря на интенсивную подготовку российской армии, никакого серьезного стратегического прорыва зафиксировано не было.

В частности, город Покровск остается неприступным для окупантов уже несколько месяцев, что является ярким примером несостоятельности РФ к масштабной оккупации.

«Тактические успехи — возможно. Но стратегически — у них нет шансов. Если бы могли — уже бы захватили», — заявил Гетьман.

Он подчеркнул, что вероятность оккупации таких городов, как Харьков или Сумы, чрезвычайно низка, несмотря на все усилия противника. Украине же следует сохранять оборонную устойчивость и наращивать силы для будущих контрнаступательных действий.

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Напомним, руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил , что несмотря на способность Украины определенное время удерживать позиции без американской военной помощи, существует реальная угроза внезапного прорыва фронта.

По его словам, ситуация может измениться мгновенно — подобно тому, как началась полномасштабная война. Чмут предполагает, что в один день линия обороны может не выдержать, и противник прорвется на 30-50 км.

Он подчеркнул, что точные сроки, сколько Украина сможет продержаться без поддержки США, предугадать невозможно — все зависит от комплекса внутренних и внешних факторов.

Также русские войска существенно активизировали использование химического оружия на территории Украины. Кроме слезоточивого газа, оккупанты все чаще применяют более опасные вещества, в частности хлорпикрин — токсичный агент, способный привести к летальным исходам в закрытых помещениях при высоких концентрациях.

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По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны зафиксировано уже 626 случаев использования химических средств поражения со стороны РФ.