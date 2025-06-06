Летнее наступление России: какой будет тактика врага и главное направление удара - The Telegraph

Война в Украине / © ТСН.ua

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Игнорируя готовность Киева подписать предложенное США 30-дневное прекращение огня, генералы российского президента Владимир Путина вместо этого в последние недели усилили войну в Украине. Кроме самых жестоких воздушных атак с начала полномасштабной войны, россияне открыли новый фронт и развернули десятки тысяч дополнительных военных возле украинской границы.

Издание The Telegraph сделало прогноз, каким будет летнее наступление России.

Летом во время трехлетней войны в Украине боевые действия обычно обостряются, отмечает Бен Барри, научный сотрудник по вопросам сухопутных войн лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).

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Россия провела зиму, укрепляя человеческие ресурсы, устраняя технические недостатки, совершенствуя тактику, улучшая боевую связь и повышая летальность и маневренность своих ударных беспилотников.

Какой будет тактика врага

В издании со ссылкой на польского военного аналитика Конрада Музыку отмечают, что традиционное танковое наступление России маловероятно. Учитывая доминирование войны с использованием беспилотников, такая тактика устарела.

«Поле боя прозрачное. Любое масштабное развертывание бронетехники будет уничтожено относительно быстро. Мы видели, как россияне переходят к целенаправленным атакам небольшими подразделениями, часто всего от трех до пяти человек. Атаки размером с роту от 50 до 100 человек почти не случаются», — пояснил аналитик.

Зато российские войска наступают на мотоциклах или легковых автомобилях. Припасы иногда доставляются на передовые позиции ослами.

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Решающий прорыв остается маловероятным, хотя Путин, похоже, уверен, что значительного прогресса можно достичь на многих фронтах.

Россия сейчас имеет преимущество на поле боя, что позволяет ее командирам выбирать ключевые пункты для продвижения.

Это преимущество обусловлено, главным образом, преимуществом в человеческих ресурсах и недавними технологическими достижениями в наступательном и оборонительном оружии.

Численность российских войск в Украине выросла с 500 000 до 620 000 за год, несмотря на то, что в 2024 году они понесли более 400 000 потерь, говорит Николай Белесков из киевского Национального института стратегических исследований.

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Каким будет направление главного удара

После того, как украинские войска были вытеснены из Курской области РФ, бои обострились на северо-востоке Украины. По данным украинской военной разведки, около 125 000 российских военных сосредоточены вдоль границ Сум и Харькова. За последние десять дней, как сообщается, россияне захватили четыре приграничных села.

Однако маловероятно, что Сумы или Харьков являются главными целями Путина. России не хватает достаточных сил на этих фронтах для проведения серьезных наступлений на крупные города. Эти операции могут быть направлены на то, чтобы отвлечь внимание украинских войск от главной цели — Донецкой области.

Российские войска уже прорвали оборону между городами Покровск и Торецк, усиливая давление на Константиновку, жизненно важный логистический узел.

Расположенная на ключевом перекрестке автомобильных и железнодорожных дорог, Константиновка является неотъемлемой частью украинского «пояса крепостей» в Донецкой области. Ее потеря усложнит усилия по снабжению и потенциально сделает достижимым для российской тяжелой ракетной артиллерии Краматорск — самый большой неоккупированный город Донецкой области.

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«Учитывая цель Путина оккупировать всю Донецкую область, Константиновка является главной начальной целью летнего наступления России», — отмечают в издании.

Захват остальных неоккупированных городов и промышленных центров Донецка, вероятно, будет главной целью наступления. Аналитики ожидают, что Россия осуществит наступательные действия, но мало кто верит, что она сможет захватить весь регион.

Напомним, российские войска каждый день штурмуют позиции украинских защитников в районе Покровска Донецкой области