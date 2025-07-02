"Летнее наступление" России на фронте: Буданов рассказал, что на самом деле происходит

ВСУ на фронте / © Associated Press

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Идея о начале отдельной летней наступательной кампании России есть мифом. Боевые действия на фронте не прекращаются и не имеют четкой даты начала.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии «Новости.LIVE».

«Это кампания, которая не прекращалась. Вы видели когда-то паузу? Я лично нет», — отметил глава ГУР.

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Он подчеркнул, что в современном цифровом мире невозможно скрыть реальные события на фронте, поэтому все медийные клише о «летнем наступлении» являются лишь спекуляциями. Все, что наблюдают аналитики и общественность — это продолжающиеся без перерыва реальные боевые действия.

«Не делайте себе мифы о вещах, которых нет», — призвал представитель разведки.

Таким образом, Украина продолжает противостоять российской агрессии в условиях непрерывной войны.

Напомним, Москва активизировала наступательные операции одновременно по двум направлениям в Украине, заставляя Киев распределять свои силы и резервы. В центре внимания россиян — стратегически важный Покровск и северо-восток Сумской области. Обе стороны усиливают свои позиции в преддверии осени, которая традиционно замедляет темпы боевых действий.

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По прогнозам аналитиков и военных, Кремль стремится максимально расширить контролируемые территории до возможного прекращения огня. В то же время Украина делает все, чтобы сдержать наступление и нанести врагу значительные потери, создавая условия для более выгодных переговоров.