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"Летнее наступление" России на фронте: Буданов рассказал, что на самом деле происходит
В ГУР считают, что идея летнего наступления РФ — медийный миф.
Идея о начале отдельной летней наступательной кампании России есть мифом. Боевые действия на фронте не прекращаются и не имеют четкой даты начала.
Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии «Новости.LIVE».
«Это кампания, которая не прекращалась. Вы видели когда-то паузу? Я лично нет», — отметил глава ГУР.
Он подчеркнул, что в современном цифровом мире невозможно скрыть реальные события на фронте, поэтому все медийные клише о «летнем наступлении» являются лишь спекуляциями. Все, что наблюдают аналитики и общественность — это продолжающиеся без перерыва реальные боевые действия.
«Не делайте себе мифы о вещах, которых нет», — призвал представитель разведки.
Таким образом, Украина продолжает противостоять российской агрессии в условиях непрерывной войны.
Напомним, Москва активизировала наступательные операции одновременно по двум направлениям в Украине, заставляя Киев распределять свои силы и резервы. В центре внимания россиян — стратегически важный Покровск и северо-восток Сумской области. Обе стороны усиливают свои позиции в преддверии осени, которая традиционно замедляет темпы боевых действий.
По прогнозам аналитиков и военных, Кремль стремится максимально расширить контролируемые территории до возможного прекращения огня. В то же время Украина делает все, чтобы сдержать наступление и нанести врагу значительные потери, создавая условия для более выгодных переговоров.