Летнее наступление России: полковник ВСУ назвал два украинских города, которые под угрозой оккупации

По мнению эксперта, будет два вспомогательных направления, на которые враг будет пытаться оттянуть часть ВСУ.
Во время летнего настура Россия, вероятно, будет сосредоточивать свои главные усилия в направлении Часов Яра и Покровска.
Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ, представитель Генерального штаба ВСУ (2014-2017 гг.) Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо".
"Если рассматривать летнюю наступательную кампанию вражеской армии, то, скорее всего, мы столкнемся с такой стратегией действий российской армии: будет два вспомогательных направления, на которые враг будет пытаться оттянуть часть наших сил и средств, — это Купянско-Лиманский. Соответственно, динамика будет прослеживаться на юге Запорожской области. В частности, в районе Старомихайловки и Роботиного", - сказал он.
Однако он отметил, что подобные прогнозы следует делать после одобрения Америкой военной помощи.
"Два основных направления, где враг будет сосредоточивать свои главные усилия, — это направление на Времен Яр и Покровск. Но надо понимать, что делать более или менее четкий прогноз следует после того, как будет принят пакет помощи от США", — подчеркнул Селезнев.
Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, какую основную цель преследуют оккупанты во время летнего наступления.
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