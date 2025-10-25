Война в Украине / © Associated Press

Российское летнее наступление завершилось провалом — враг не достиг основных задач кампании и не смог захватить Купянск, Славянск и Краматорск.

Об этом в интервью Укринформу сообщил австрийский военный эксперт, бригадный генерал в отставке Геральд Карнер.

«По моему мнению, наступательная кампания этим летом провалилась. Российским войскам не удалось достичь никаких существенных результатов — они не смогли взять даже Купянск, не говоря уже о Славянске или Краматорске. Именно эти города являлись главными целями операции. Поскольку они не увлечены, я считаю это наступление полностью неудачным», — подчеркнул Карнер.

Он отметил, что российское руководство должно было бы осознать: «Таким образом выиграть эту войну невозможно».

По словам эксперта, нынешняя ситуация на фронте сложна для обеих сторон. «Начинается период бездорожья. Война носит статический характер — за исключением локальных атак, большие территории уже не переходят из рук в руки», — пояснил он.

Карнер добавил, что, несмотря на это, Украина демонстрирует продвижение: «Украинским силам снова удается отвоевать отдельные районы, в частности в Сумской области».

Он подчеркнул, что важным изменением является способность Украины наносить удары в глубине российской территории. «Украина теперь может бить по объектам, критически важным для ведения войны — нефтеперерабатывающим заводам, складам боеприпасов и горючего. По надежным данным, производство горючего в России уже сократилось по меньшей мере на 20%, а некоторые источники говорят и о больших потерях. Это существенно ограничивает возможность России вести боевые действия», — подчеркнул он.

Отдельно Карнер обратил внимание на внутреннюю ситуацию в России. По его словам, экономика страны «далека от стабильной»: «НДС повышен до 22%, инфляция высока, а людей для пополнения военных подразделений не хватает».

Прогнозируя развитие событий зимой 2025-2026 годов, эксперт считает, что повторится знакомый сценарий — предположительно в еще более интенсивной форме. «Россия нарастила мощности по производству дронов, крылатых и баллистических ракет. Есть риск, что зимой эти ресурсы используют для ударов по критической инфраструктуре Украины — объектам, необходимым для функционирования экономики и обеспечения населения», — сказал Карнер.

В то же время, генерал в отставке не ожидает значительных изменений линии фронта. «Из-за сезона бездорожья российские войска слишком слабы для больших наступлений, хотя украинская оборона также истощена», — отметил он.

Карнер также обратил внимание на все большие проблемы Кремля с набором новых военных. «Огромные суммы, которые предлагают контрактникам, не могут выплачиваться долго. Российская экономика не выдержит такой нагрузки», — объяснил эксперт.

По его мнению, это может заставить российское руководство наконец-то задуматься о переговорах. «Возможно, уже в скором времени в Москве поймут, что стоит вернуться к переговорам — но в этот раз с реалистичными ожиданиями и готовностью к компромиссам», — подытожил Карнер.

