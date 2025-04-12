Летнее наступление России: The Telegraph оценил, будет ли у путинской армии успех

Армия РФ. / © Associated Press

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Украина готовится к очередному российскому наступлению. Оккупанты усиливают атаки и накапливают резервы в рамках подготовки к новым штурмам. Впрочем, планы Кремля вряд ли реализуются.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

"Надежды Владимира Путина захватить больше территорий до подписания соглашения о прекращении огня обречены на крах, считают эксперты. Его армия продолжает страдать от проблем, слабой организации и некомпетентности", - пишут авторы статьи.

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Потери оккупантов

По информации аналитиков, у российских сил заканчиваются танки и бронетехника. Даже при небольших тактических успехах Москва не сможет ими воспользоваться из-за ограниченных ресурсов. Также из-за способности Украины наносить удары с помощью беспилотников, маловероятно, что Россия сможет разместить достаточное количество войск на позиции для достижения прорыва.

По словам, исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла, пока любое наступление России на линии фронта невозможно.

"У России нет больших военных побед на линии фронта, поэтому они хотят создать впечатление, что есть огромные движения и преимущества. Мы не видим этого на местах", - сказал он в комментарии The Telegraph.

По оценкам специалистов, только за последний год Россия потеряла три тысячи танков и девять тысяч бронетехники и не менее 13 тыс. артиллерийских систем

"Если вы посмотрите на то, что осталось на складах, особенно то, что пригодно к эксплуатации, запасы становятся достаточно низкими. Я ожидаю, что до конца этого года им будет очень тяжело тянуть больше, если не это, то они будут полностью измотаны", - заявил заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий Джон Харди.

Наступление РФ

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский и представители G7 предупредили, что Россия готовится к новому наступлению. В частности, в Сумской и Харьковской области.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление "уже началось". По его словам, за последние недели количество российских атак удвоилось.

Впрочем, Харди заявил, что увеличение количества атак вряд ли приведет к каким-либо значительным достижениям страны-агрессорки.

"То, что мы видим - это лишь всплеск темпа штурма... Это очень малый масштаб. Они могут пробить дыру в украинской линии, но они не в состоянии пробить эту дыру и добиться быстрого, оперативного, значительного прорыва", - подчеркнул эксперт.

Аналитики считают, что самый большой шанс России на прорыв может оказаться в Сумской области. Ведь украинские войска отступают в этот район после скорейшего российского наступления в соседней Курской области.

Украинский военный, воевавший под Курском, рассказал The Telegraph, что войска отступали по узкому коридору ночью группами по три-четыре одновременно. По его словам, много оборудования осталось

Между тем, российские операции очень ограничены по масштабу, а нападения совершают небольшие штурмовые группы. По его словам, атаки на уровне роты численностью около 100 солдат случаются редко.

Хотя на прошлой неделе Путин распорядился призвать на службу в армию еще 160 тысяч россиян, но эти войска, добавляет Джон Харци, не проходят много учения, которое длится максимум месяц, а иногда и несколько дней:

"Это сознательный выбор, который Россия делает, чтобы продолжать давление на Украину, бросить эти войска в мясорубку, не тратя времени на восстановление качества сил, пока война продолжается", - пояснил он.

Действия Украины

По словам заместителя директора российской программы Фонда защиты демократий Джона Харди, главное внимание Украины в том, чтобы предотвратить большие скопления российских солдат в одной точке. Умелое использование беспилотников по Киеву, в частности, утверждается, что осложнило России перемещение своих солдат или транспортных средств на линии фронта и вокруг нее.

"Украина расширяет свои лучшие подразделения беспилотников и, в общем-то, полагается на беспилотники и другие беспилотные системы, чтобы компенсировать недостатки в других сферах. Они хорошо приспособились к тому, как воюет Россия", - подчеркнул специалист.

Дата публикации 19:27, 11.04.25 Количество просмотров 137 Путин отдал приказ захватить 50 км! Безумная угроза для Сум?! Подробности нового наступления!