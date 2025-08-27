Летнее наступление России в Украине провалилось - BILD

В последние месяцы российские войска активизировали свои наступательные действия / © Getty Images

Летнее наступление российских оккупационных войск в Украине провалилось. Большинство поставленных Москвой целей на период с апреля по август 2025 года не были достигнуты.

Об этом пишет военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

«Россияне пытались захватить Покровск в Донецкой области, но их прорыв в августе закончился уничтожением или пленом всех подразделений. На северном направлении план создания „пояса безопасности“ также провалился — оккупантам удалось взять под контроль менее 70 км территории. На юге, в Херсонской и Запорожской областях линия фронта оставалась стабильной, и Кремлю пришлось фактически отказаться от наступления», — отметил он.

По данным Репке, за лето российские войска смогли захватить всего 0,3% территории Украины (1800 квадратных км). В то же время, Украина значительно усилила атаки беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, поражая цели на расстоянии до 1200 км.

«Это уже четвtртое лето войны. И те, кто считал, что российская армия вот-вот одержит решающую победу, а оборона Украины упадет, оказались неправы», — добавил журналист.

По оценкам экспертов, с начала 2025 года было выведено из строя 17% мощностей российских НПЗ, что повлекло за собой дефицит топлива и рост цен внутри России.

Что известно о летнем наступлении РФ

Фактически начавшись в конце апреля, наступление РФ вышло на пик в июне, когда, по подсчетам аналитического проекта DeepState, россиянам удалось оккупировать 556 кв. км украинской территории. Это самый большой показатель за прошедшие месяцы.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объясняет это тем, что на приоритетных направлениях россияне смогли создать значительную концентрацию войск и преимущество в силах и средствах.

В то же время, украинским войскам удалось остановить продвижение противника на Сумщине и даже контратаковать на этом направлении.

Военный аналитик группы «Информационное сопротивление», полковник запаса Константин Машовец указывает, что подразделения сил обороны не только остановили противника, но и осуществляют контратаки на этом направлении. Они угрожают окружением войск РФ.

Ситуация на фронте очень сложная / © Getty Images

По его данным, на отдельных участках российского плацдарма украинские подразделения смогли вклиниться почти на 3,5 км. В частности, это произошло между пограничными селами Кондратовка и Константиновка (вклинение не менее чем на 2,5 км) и восточнее Алексеевки (вклинение на 3,2 — 3,4 км).

В Донецкой области, которая остается главной целью Кремля, российской армии все еще удается продвигаться по нескольким направлениям, но украинские подразделения смогли затормозить противника на самых горячих участках.

В Запорожской области россияне уже долго пытаются пробить украинскую оборону возле городов Орехов и Гуляйполе.