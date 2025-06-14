Летнее наступление России в Украине усиливается: NYT раскрыл новую тактику РФ

Российские войска активизировали напряженные действия на Сумщине и Донецкой области / © Associated Press

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Россия активизирует свое летнее наступление на востоке Украины, применяя новые тактики, в частности, мотоциклы и гражданские автомобили для быстрого передвижения. Эти изменения в динамике боевых действий привели к значительным успехам россиян в Донецкой и Сумской областях.

Об этом пишет The New York Times.

С начала мая русские войска продвигаются на нескольких фронтах, используя небольшие, быстроходные подразделения. В мае российские силы захватили примерно 173 квадратных мили территории, более чем вдвое превышающие достижения апреля, по данным украинской группы DeepState. Большинство этих достижений пришлись к югу от Константиновки и севера Сумской области.

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Этой весной обе стороны стали использовать мотоциклы и гражданские автомобили для быстрого пересечения открытой местности. Украина применяет их для пополнения оборонных линий, тогда как Россия в штурмовых операциях.

"Это своего рода ренессанс кавалерии, но с двигателями внутреннего сгорания", - отметил полковник Виктор Кевлюк, резервист украинской армии.

Ситуация на Сумском направлении и угроза для Константиновки

На Сумском направлении русские войска захватили не менее десятка деревень, продвигаясь небольшими штурмовыми группами.

"Куда последний уцелевший пехотинец держится, туда прибывает следующая штурмовая группа, чтобы развить любой успех", - сказал полковник Кевлюк.

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Угроза для города Сумы, где проживает более 200 тысяч граждан, постоянно растет. Аналитик Паси Паройнен из Black Bird Group отмечает, что российские силы захватывают возвышенности севернее Сум и продвигаются к лесам, доминирующим на подходах к городу. Захват четырех сел — Хотынь, Юнаковка, Писаревка и Кияница — будет угрожать самому городу. Бои в лесах, предостерегают командиры, потребуют дополнительных пехотных подкреплений Сил обороны Украины.

Константиновка, ключевой оперативный центр, предположительно, станет главным направлением усилий России в ближайшие месяцы. Целью является ее «полукольцевое» окружение по нескольким направлениям, чтобы изолировать украинские подразделения и оставить только узкий коридор для отступления. Это предполагает продвижение к востоку через дорогу Т-0504, к северу от Торецка и к западу от Временного Яра. Захват Временного Яра, который россияне пытаются осуществить уже два года, замедляет их продвижение в Константиновку. В некоторых районах близ Константиновки у России есть преимущество в живой силе до 20 до 1. «Наша задача — блокировать их действия», — сказал капитан Филатов. Его подразделение обычно отражает 10-15 штурмов в неделю.

Интенсификация авиаударов и систематические атаки

Интенсивность авиаударов на линии фронта усилилась, выросла с 11 в начале мая до 17 в июне, сообщил подполковник Дмитрий Запорожец, представитель Луганской ОТУ. На Донбассе Россия сосредоточила дроны, нацеливаясь на дороги и угрожая линиям снабжения. Аналитики описывают российские наступления на Донбассе как систематические: сначала изоляция позиций, затем артиллерийские и авиаудары, а затем атаки небольшими подразделениями, часто на мотоциклах. Этот процесс повторяется дальше по линии фронта. Западнее Константиновки, близ Покровска, российские силы также продвигаются вперед с превосходством в живой силе. Российские войска приближаются к Покровску по нескольким направлениям, подобно стратегии полукольца вокруг Константиновки. Фронт остается изменчивым, российские войска ищут слабые места, а украинские войска пытаются удержать оборонные рубежи.

Напомним, Зеленский сообщил, что на некоторых участках фронта Силам обороны Украины удалось остановить врага и восстановить контроль над важными позициями. В частности, восстановлен контроль над Андреевкой.

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