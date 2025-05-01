Летнее наступление России: зачем враг концентрирует силы на Донетчине – эксперт ответил

Вооруженные силы Украины.

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Несмотря на отсутствие оперативно-стратегического продвижения, российские войска продолжают интенсивные штурмы. Цель таких действий исключительно пропагандистская.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, прокомментировал ситуацию на фронте Radio NV.

По его словам, агрессор стремится выйти на административные границы Днепропетровской области, чтобы представить это как победу, посеять панику и снизить боевой дух украинского общества.

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"Несмотря на то, что враг не может добиться оперативно-стратегических успехов, они все равно продолжают штурмовать. Цель исключительно пропагандистская - это попытаться выйти на админграницы Днепропетровской области", - заявил Мусиенко.

Он подчеркнул, что основные силы РФ сосредотачиваются надодвух участках фронта — Покровском и Лиманском направлениях Донетчины, что свидетельствует о подготовке к возможной летней наступательной кампании.

"Речь не идет об ударах сразу по всей линии фронта с целью прорыва. Речь идет о Покровских и Лиманских направлениях. Это планы врага на летнюю кампанию, если она будет", - отметил эксперт.

Мусиенко также напомнил, что ранее РФ пыталась прорываться на южном направлении, в частности, бронетехникой, однако получила жесткий отпор и была вынуждена отойти.

"Основная концентрация будет действительно на Покровском направлении, цель – военно-пропагандистская", – резюмировал он.

При этом эксперт выразил уверенность, что говорить о значительных территориальных захватах Россией не приходится — вероятно, переговоры о прекращении огня наступят раньше, чем оккупанты смогут продвинуться даже на несколько сотен метров.

"Даже российские военкоры уже признают, что так называемая СВО находится в тупике", - добавил Мусиенко.