Летнее наступление россиян может спровоцировать революционные настроения в РФ: эксперт сказал, что ждет оккупантов

Политический советник Александр Харебин / © скриншот с видео

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Летнее наступление русской оккупационной армии захлебнется из-за нереалистичных целей. Реакцией россиян на неудачи на фронте вполне может быть реальная угроза мятежа внутри страны.

Такое мнение высказал политический советник Александр Харебин в авторском проекте "Тема из Мосейчук".

«Россияне фактически входят в летнюю кампанию, как Украина входила в летнюю кампанию 2023 года. То есть мифологема: "мы сейчас дойдем до Мелитополя". Так россияне хотят сейчас захватить Донецкую область. К сожалению, для нас два года назад и к счастью для нас сейчас — летняя кампания для россиян завершится так же. То есть это мясные штурмы. Это ситуация, когда россияне проиграют», — уверен Харебин.

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По его словам, такое развитие событий открыто прогнозируют даже некоторые российские блоггеры.

«Российские военные блоггеры об этом говорят конкретно. Что Россия может оказаться в октябре или ноябре в ситуации 1917 года, когда был подписан Берестейский мир [сепаратное мирное соглашение, согласно которому Россия уступила 780 тыс. кв. км, чтобы выйти из Первой мировой войны - ред.] и "штыки вернулись внутрь России". Это очень важная вещь – российская летняя наступательная кампания будет, это понятно, но бояться ее не нужно», – подчеркнул Александр Харебин.

Напомним, наступательная кампания РФ преследует цель летом и осенью — полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, а если сможет, добавить и территории Сумщины, Харьковщины и Днепропетровщины. Но пока у врага нет сил, чтобы полностью захватить четыре области Украины.