ВСУ / © Getty Images

Реклама

В Донецкой области враг взял высокий темп продвижения. И пока наши зарубежные партнеры делают вид, что влияют на войну, на фронте у нас складывается очень плохая ситуация.

Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин в Telegram.

«В Донецкой области враг взял высокий темп продвижения и продолжает его держать. Наступают очень активно и в Харьковской области, новые силы перебросили на Запорожское направление. Что касается Сумской области — уверен, они снова усилят там штурмовые действия. Не хочется лишний раз нагнетать, но лето и осень будут х***выми. Еще учитывая постоянные обстрелы мирных городов», — отметил он.

Реклама

Жорин подчеркнул, что российские оккупанты вкладывают сейчас очень большие силы в нанесение максимальных разрушений, в продвижение любой ценой — то есть в возможность убедить всех в своем полном доминировании на поле боя.

«Именно фронт решает все, и сейчас крайне важно все внимание сконцентрировать вокруг него. Как лишнее напоминание всем уставшим и желающим остаться в стороне. Все устали, но на действия врага наше настроение никак не влияет», — резюмировал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады.

Напомним, российские оккупанты взяли под контроль ценное месторождение лития вблизи села Шевченко в Донецкой области, что может серьезно повлиять на экономические планы Украины и партнерство с Соединенными Штатами.