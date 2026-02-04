- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 1 мин
Летят на Харьков: ряд дронов атакует Украину, названная траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 4 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом сообщает Воздушные Силы Украины и мониторинговые каналы.
Группа БпЛА по акватории Черного моря на Херсонщину/Николаевщину.
Группа БпЛА на востоке Харьковщины – курсом на Донетчину.
Новая группа БПЛА на севере Сумщины – курсом на Черниговщину.
БпЛА в направлении н.п.Татарбунары (Одесщина) с юга.
Скоростная цель в Харькове.
Напомним, в ночь на 3 февраля Россия совершила массированную атаку на энергосистему Украины, целясь в ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов -25°C. Без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.
Киев и Харьковщина стали главными целями российского удара по энергетике .
Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что враг целенаправленно избивал по ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре.
По данным Киевского городского головы Виталия Кличко , из-за остановки теплоэлектроцентрали без отопления остались около 1100 жилых домов в Днепровском и Дарницком районах столицы. С целью предотвращения повреждения коммуникаций в результате расмерзания систем коммунальные службы утром совершили слив воды из сетей отопления.
В целом ночная атака на Киев повлекла за собой разрушение в нескольких районах города. По официальной информации, шесть человек получили ранения, двоих из них госпитализировали в медицинские учреждения столицы.