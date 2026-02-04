ТСН в социальных сетях

Война
1 мин

Летят на Харьков: ряд дронов атакует Украину, названная траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 4 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом сообщает Воздушные Силы Украины и мониторинговые каналы.

  • Группа БпЛА по акватории Черного моря на Херсонщину/Николаевщину.

  • Группа БпЛА на востоке Харьковщины – курсом на Донетчину.

  • Новая группа БПЛА на севере Сумщины – курсом на Черниговщину.

  • БпЛА в направлении н.п.Татарбунары (Одесщина) с юга.

  • Скоростная цель в Харькове.

Напомним, в ночь на 3 февраля Россия совершила массированную атаку на энергосистему Украины, целясь в ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов -25°C. Без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.

Киев и Харьковщина стали главными целями российского удара по энергетике .

Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что враг целенаправленно избивал по ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре.

По данным Киевского городского головы Виталия Кличко , из-за остановки теплоэлектроцентрали без отопления остались около 1100 жилых домов в Днепровском и Дарницком районах столицы. С целью предотвращения повреждения коммуникаций в результате расмерзания систем коммунальные службы утром совершили слив воды из сетей отопления.

В целом ночная атака на Киев повлекла за собой разрушение в нескольких районах города. По официальной информации, шесть человек получили ранения, двоих из них госпитализировали в медицинские учреждения столицы.

