Война
77
1 мин

Летят на Киев: ряд дронов атакует Украину, озвучена траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 3 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом сообщает Воздушные Силы Украины и мониторинговые каналы.

  • Киевщина – группа БпЛА в направлении Броваров из Черниговщины.

  • Киев – группа БпЛА в направлении города.

  • Группа БПЛА к северу Киевщины из Черниговщины.

Также мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Днепре и Харькове.

45 БПЛА находится в воздушном пространстве Украины. Находитесь в укрытии.

