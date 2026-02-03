Летят на Киев: ряд дронов атакует Украину, озвучена траектория полета

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 3 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом сообщает Воздушные Силы Украины и мониторинговые каналы.

Киевщина – группа БпЛА в направлении Броваров из Черниговщины.

Киев – группа БпЛА в направлении города.

Группа БПЛА к северу Киевщины из Черниговщины.

Также мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Днепре и Харькове.

45 БПЛА находится в воздушном пространстве Украины. Находитесь в укрытии.

