- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 1 мин
Летят на Киев: ряд дронов атакует Украину, озвучена траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 3 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом сообщает Воздушные Силы Украины и мониторинговые каналы.
Киевщина – группа БпЛА в направлении Броваров из Черниговщины.
Киев – группа БпЛА в направлении города.
Группа БПЛА к северу Киевщины из Черниговщины.
Также мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Днепре и Харькове.
45 БПЛА находится в воздушном пространстве Украины. Находитесь в укрытии.
Напомним, что ранее Трамп попросил Путина не стрелять по Киеву: что тот ответил
Трамп заявил, что лично просил Путина приостановить обстрелы Киева и других городов Украины.