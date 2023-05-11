Левин описал, на что способны ракеты Storm Shadow: "Для Украины это реальное и мощное усиление"

Основные цели этих крылатых ракет – вражеские командные пункты, корабли, подлодки в порту, мосты и другие стратегические объекты.

Офицер Армии обороны Израиля военный аналитик Игаль Левин описал свойства ракет Storm Shadow и заверил, что они станут для Украины реальным и мощным усилением.

Об этом он написал в Сети.

"Storm Shadow для Украины – это реальное и мощное усиление. При дальности в несколько сотен километров (250 километров в экспортном и более 500 километров в базовом варианте) Storm Shadow доставляет несколько сотен кг взрывчатки с очень большой точностью", – отмечается в заявлении Левина.

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По его словам, самое важное в этой крылатой ракете – ее система наведения. Она имеет сразу пять составляющих: инерционную наводку, GPS, TERPROM, TERCOM и инфракрасную головку самонаведения.

Боеголовка у этой ракеты является двухуровневой.

"Сначала кумулятивный заряд прожигает броню/бетон/землю, а затем большая ее часть проникает внутрь цели, чтобы нанести максимальный ущерб", – пояснил аналитик.

"Основными целями для ракеты являются вражеские командные пункты, корабли, подводные лодки в порту, мосты и другие стратегические объекты. Storm Shadow – это крылатая ракета, которая действует по принципу "выстрелил и забыл"; ее программируют перед запуском", – написал Левин.

Он также сообщил, что ракета Storm Shadow летит по сложной траектории. Сначала полет проходит на небольшой высоте, поэтому ракету сложнее обнаружить и сбить. А перед самой целью ракета поднимается, чтобы потом спикировать на объект для атаки.

По мнению израильского офицера, носителями для ракет Storm Shadow в Украине станут либо самолеты Су-24, либо Mirage 2000.

Украина получит Storm Shadow

Напомним, глава британского Минобороны Бен Уоллес сообщил 11 мая, что его государство передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности. Министр отметил, что эти ракеты "предназначены только для высокоточных ударов".

Ракеты Storm Shadow могут достигать территории оккупированного Крыма и тыловых районов России, а также юга, юго-востока и юго-запада Беларуси.

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