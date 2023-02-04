Лейтенант Нацгвардии описал, что происходит в Бахмуте: "Самая сложная ситуация за весь период войны"

Накануне в городе был массированный артобстрел со стороны врага и пехотные штурмы. В Бахмуте велись уличные бои, однако город контролируют украинские Силы обороны.

Ситуация в Бахмуте и вокруг города по состоянию на 4 февраля является самой сложной за весь период войны, в частности, за последние дни российские войска существенно усилили давление на позиции украинских защитников.

Об этом командир роты батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Украины Евгений Оропай рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Самая сложная ситуация за весь период войны, буду откровенным. Просто невероятно сложная ситуация. Этот отрезок всегда был самым ожесточенным. За последние 2-3-4-5 месяцев Бахмут — это крепость, которая не пропускает врага, дает отпор всем попыткам противника продвинуться на любую позицию, занять, закрепиться. Просто держатся молодые ребята — 20-19-летние пацаны, которые впервые в жизни держат оружие, и ничего не боясь, идут на врага", — рассказал украинский боец.

Он также сообщил о постоянных штурмах со стороны врага.

"За последние дни враг очень сильно усилил свое давление по всем нашим позициям. Вчера был массированный артобстрел, массированные пехотные штурмы, которые не заканчивались с 12 часов почти до 4. Там, где стоит именно батальон "Свобода", ни одна позиция не сдалась, то есть не отошла, несмотря на то, что бои продолжались почти четыре часа", – сообщил Оропай.

"Вот снежок идет, но у нас здесь очень горячо. Бывает, когда дождь, снег, туман, враг меньше применяет артиллерию, но в основном ночное время – это просто постоянные штурмы, постоянные вылазки пехоты, попытки штурмануть позиции, занять, закрепиться", – описал ситуацию нацгвардеец.

По его словам, группировка ЧВК "Вагнер" была почти на 80% разбита в районе Бахмута. И сейчас там воюют регулярные российские войска.

"Их осталось здесь очень мало. Сейчас сюда зашли уже регулярные войска РФ, которые были немного обучены, находившиеся на полигонах именно благодаря этим "вагнерам", этому пушечному мясу, которое Пригожин сюда отправил", – сказал Оропай.

Он также выразил убеждение, что врагу не удастся захватить Бахмут до марта, к чему стремятся россияне. Но украинских Силам обороны удастся и отстоять город, и продвинуться дальше.

"Не хотелось бы покидать этот город, отходить. Я думаю, что это не будет нужно, что через некоторое время сюда подтянется та дальнобойное оружие, Abrams, Leopard, тот ленд-лиз, который нам обещали передать. И мы сможем действительно пойти в контрнаступление и отбить в ближайшее время не только утраченные окраины Бахмута, но и продвинуться дальше, и выйти на границы 91-го года", – отметил лейтенант.

Он также подтвердил информацию о том, что в Бахмуте были уличные бои. Однако город и окрестности контролируют украинские защитники.

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что американские чиновники советуют украинским силам тянуть время и отойти от Бахмута, чтобы дождаться оружия и собрать ресурсы для весеннего наступления.

Однако президент Владимир Зеленский заявил, что вывода украинских сил из Бахмута не будет и ВСУ продолжают удерживать город.

В то же время, издание CBS News писало, что российская армия воюет в Бахмуте в стиле Первой мировой войны, бросая в окопы как можно больше солдат, а украинская – использует технологии XXI века.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.