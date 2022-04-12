Лежал посреди дороги 39 дней: волонтер рассказала об убитом возле Бучи брате (видео)

Мужчину убили российские оккупанты 28 февраля.

Волонтер Лилия Ярошевская полтора месяца искала родного брата Дениса Топчия, который в первые дни войны исчез вблизи города Буча Киевской области.

Об убийстве брата русскими оккупантами она рассказала изданию Волынь Post.

Осенью прошлого года Денис со своей семьей переехали в дом в селе Мироцкое, что недалеко от Бучи. Уже в первые дни войны России оккуанты начали захватывать некоторые населенные пункты в Киевской области: начали бои за Бучу и окрестные деревни. С началом активных боевых действий там исчезли свет, газ и вода.

Через четыре дня после российского вторжения, 28 февраля, он решил поехать за едой и водой для детей в Бучу. Жена хотела поехать с ним, но мужчине настоял на своем – отправился на молоцикле в путь сам. Автомобиль не смог завести.

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"Он уехал и больше живым его не видели. Мы распространяли информацию о поиске, люди массово делали репосты. Но никто ничего не знал. Впоследствии нашлись свидетели, которые видели, что парня на мотоцикле убили. Впоследствии выяснилось, что это не Денис. Убитого опознали родственники. 39 дней поисков ничего не дали. Мы верили, что он жив, что он в плену", – рассказывает Лилия Ярошевская.

Когда русские захватчики отошли и Вооруженные силы Украины освободили Бучу, двоюродный брат Лилии и Дениса уехал на поиски пропавшего. К сожалению, нашел его мертвым. Дениса убили прямо посреди дороги на въезде в Ворзель — поселок, что в пяти километрах от Бучи.

"О его гибели сообщила мама. В этот момент земля исчезла под ногами, а сердце разорвалось на кусочки. 39 дней мой братик лежал на трассе убитый, пока мы жили надеждами", — говорит волонтер.

Судмедэкспертиза показала, что мужчина скончался сразу. Его убили близ блокпоста, который обустроили российские военные.

Денису было 34 года. У него осталась жена и двое детей: 4-летняя Ульяна и ее 2-летний Никита. В настоящее время женщина с ними находится в Чехии.

К слову, супруга погибшего Анна Топчий 10 апреля опубликовала на своей странице видео Дениса Казанского. На нем видны страшные кадры с места убийства Дениса и других жителей на въезде в Ворзель. "Гореть вам в аду, кто сделал это с моим мужем", — подписала она.

Как сообщалось, в городе Буча на Киевщине российские оккупанты на глазах у мужа из БМП расстреляли его жену и двух маленьких сыновей. По словам мужчины, трагедия произошла, когда семья с друзьями собралась уехать из оккупированного города.

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