Лежала беспомощной в руинах: боец "Азова" поделился историей спасения женщины во время боев за Мариуполь (видео)

Женщина лежала под коврами в развалинах и не могла дотянуться до еды.

Один из освобожденных защитников Мариуполя, боец "Азова" с позывным "Фрост" показал видеокадры, которые показывают невыразимый ужас и боль, во время защиты города от российских оккупантов. Военный рассказал одну из историй оказания помощи местной пожилой женщине, квартиру которой разбомбили россияне и пенсионерка оказалась сама в забаррикадированной комнате, где она даже не могла дотянуться до еды, поскольку у нее отнялись ноги.

Трагической историей "Фрост" поделился в своем Instagram.

"Однажды мы забежали в разбомбленную нежилую пятиэтажку. На первом этаже мы увидели выбитую дверь в квартиру, решили войти в поисках еды и нового обзора. а в комнате нашли бабушку, которая не ходила и была покрыта коврами и куртками", — пишет в посту защитник Мариуполя.

По его словам, на улице уже было 5 градусов мороза, постоянный ветер, но в комнате уже не было окон. Бабушка рассказала военным, что когда начались обстрелы, у нее отняло ноги, а в ее квартиру попал снаряд и там начался пожар. Тогда соседи перенесли пожилую женщину в квартиру, где ее нашли защитники, а сами уехали.

"Пока "Вет" кормил бабушку какой-то банкой "нутеллы", которую мы нашли на месте и к которой она даже не могла дотянуться, я пробежался еще по этажам в поисках пищи и воды для нее. Воду нашли, но кроме сладостей ничего не попалось. Оставили все рядом с ней, чтобы она могла дотянуться, укрыли ее нормальными одеялами. Коврами насколько это было возможно, завесили окна, чтобы не было сквозняка. В квартире была завалена и забаррикадирована спальня, мы эту баррикаду разобрали, а в комнате нашли бабушку, которая не ходила и была покрыта коврами и курткам", — добавляет "Фрост".

После этого он пошел в соседний дом и рассказал местным о бабушке, чтобы они за ней присмотрели.

"На следующий день мы прорывались на Азовсталь, поэтому дальнейшая ее судьба мне неизвестна", — подытожил он.

В комментариях к публикации пользователи безудержно благодарят военных Украины, отмечая их человечность и героизм:

"Сердце пополам. Нет слов, разве заслужила она на такой конец жизни. Вам, ребята, поклон и почет";

"Мой Мариуполь. Моя бабушка родилась в войну и умерла в войну. Снаряд попал в дом, она лежачая, холод, голод. Через несколько дней вывезли в "днр", там она и умерла.... Ненавижу, никто вас (россиян. — ред.) не звал";

"Видимо, не хватит слов, чтобы описать Вам нашу благодарность. Вы Герои с большим и отзывчивым сердцем. Скорее поправляйтесь";

"Истории, которые должны быть напечатаны в книге о людях с большим сердцем";

"Человечество! Вот что кардинально отличает украинцев от русских свиней!";

"Это даже читать невозможно без слез";

"Сердце разрывается".

Напомним, в Полтаве инициировали переименование улицы в честь героини, которая трижды возвращалась в Мариуполь и даже когда россияне уже бомбили украинский город в полную силу, защитница не могла оставить своих собратьев и сестер. У Наталии была возможность выехать из Мариуполя, но когда было еще одно место для эвакуации, вместо себя она отправила девушку.

Как известно, 21 сентября состоялся исторический обмен пленными – Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них воины "Азова" (фото).

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

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