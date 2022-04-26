"Лежат и слушают, как по зданию фигачат самолеты": появились фото раненых бойцов из "Азовстали"

"Лежат и слушают, как по зданию фигачат самолеты": появились фото раненых бойцов из "Азовстали"

Полк "Азов" опубликовал 26 апреля фото из военного госпиталя на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где раненые украинские военные лежат прямо на земле.

Раненые военные находятся в подвалах "Азовстали" в антисанитарии и без надлежащей медицинской помощи.

Об этом сообщила боец "Азова" Нава.

"Они лежат на полу. Тот, что с одной рукой, приносит воду лежачим. Они лежат и слушают, как по зданию фигачат самолеты. Они думают: "Как там побратимы?". Они заслужили уход после ранения, а медики успевают только резать и зашивать, резать и зашивать", – говорится в сообщении.

Количество раненых на "Азовстали" – более 500. Лежачих мест на всех не хватает, так что военные лежат по двое на одном матрасе, а большая часть из них – прямо на земле.

Бойцы нуждаются в немедленной эвакуации и медицинской помощи.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил 26 апреля, что российские войска продолжают атаковать район обороны ВСУ в Мариуполе – завод "Азовсталь". Оккупанты используют авиацию, артиллерию и остальные средства, включая наземные средства, ведут огонь танками.

В "Азовстали" осталось запасов воды и еды всего на несколько суток

Читайте также: