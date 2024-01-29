"Лежат люди на поле боя друг на друге": Зеленский о российских "мясных штурмах" за Авдеевку

В течение первого года полномасштабной войны Россия отнюдь не пользовалась математикой, посылая своих людей на "мясные штурмы", в частности, на Авдеевку Донецкой области.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Они к ним относятся как к мясу. И я не уверен, что это истощение для них. Им все равно – миллион, два три – сколько погибнет. И сейчас у нас есть, например, Авдеевка. Вы просто даже не представляете: это заборы из их людей, просто лежат люди на поле боя друг на друге — это уже заборы трупов, они их даже не забирают", — подчеркнул президент.

По его словам, с первого года войны россия не пользовалась математикой, а просто выбрасывала людей, там все равно, сколько военных погибнет в войне.

Напомним, россияне продолжают обстреливать Авдеевку, однако пока не решаются снова штурмовать левый фланг окрестностей города. Они все еще изрядно стряпают по позициям ВСУ. Пытаются разбить их до основания. Украинская армия держит там позиции еще со времен АТО. И, несмотря на плотные штурмы окупантов, они до сих пор под нашим контролем.

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