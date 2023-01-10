Лезли по огородам: на оккупированной Херсонщине россияне провели "рейд" по домам пенсионеров

оккупанты допрашивали, почему пенсионеры не получили российский паспорт и не оформили выплаты от РФ.

В селах оккупированной части Херсонщины российские захватчики сегодня утром проводили рейды по домам пенсионеров.

Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его словам, россияне автоматами приходили к местным и спрашивали, почему они до сих пор не оформили российскую пенсию.

"Несколько оккупантов заходили через калитку, пенсионеры сопротивления не оказывали. Но для дополнительного запугивания, кто знает для чего — часть россиян лезла по огородам", — отметил Хлань.

Оккупанты брали так называемое "интервью" и спрашивали пенсионеров: почему остались, почему до сих пор нет паспорта РФ, почему не оформили российскую пенсию в рублях. Также спрашивали о соседях – кто уехал? Хлань предположил, что россияне ищут дома свободные дома, чтобы заселить своих военных

"Пока люди сообщают о просто разговоре, но, думаю, вы понимаете, как это для пенсионеров, которые в своем доме должны отчитываться оккупантам с автоматом", — подытожил он.

Напомним, что во вторник, 10 января, оккупанты снова атаковали Херсон. Российский снаряд разорвался прямо во дворе многоэтажки.

За минувшие сутки оккупанты 46 раз обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов погибли два человека, еще 2 были ранены.

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