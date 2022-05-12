Лезут и лезут: Арестович рассказал о "новой Чернобаевке" и ситуации на фронтах

Лезут и лезут: Арестович рассказал о "новой Чернобаевке" и ситуации на фронтах

Поселок Белогоровка в Луганской области стал для оккупантов "новой Чернобаевкой". Там ВСУ уже в который раз уничтожили понтонные переправы российских войск через Северский Донец.

В четверг, 12 мая, ситуация на фронтах прошла особые изменения.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"На фронтах у нас без особых изменений. На земле ничего особенного не произошло", — отметил он.

Самым жарким направлением Арестович назвал Изюмское.

"Там "перегруппировка" (оккупантов — Ред.) и огневое влияние на наши позиции, а мы в ответ. В Луганской области отчаянные попытки куда-то двигаться. Но самая большая интрига — в "новой Чернобаевке", — рассказал представитель ОП.

"Новой Чернобаевкой" Арестович назвал населенный пункт Белогоровка, возле которого у Северского Донца есть излучина. В районе этой излучины пятый раз пытаются навести переправу российские войска — в одном и том же месте.

"Там фотография показывает 78 единиц уничтоженной вражеской техники. Но они туда идут и идут. По ним бьют и бьют, а они идут и идут. И они до сих пор пытаются наступать и наводить переправу на том же месте", — подытожил советник председателя ОП.

Ранее Луганская ОВА сообщила, что оккупанты устанавливают понтонные переправы в направлении Кременной.

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