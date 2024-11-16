Лезут каждый день: военный назвал тактику окупантов в Волчанске

Один из российских пленных рассказал, что в случае невыполнения приказа им угрожают "обнулением".

Российские оккупанты не оставляют попыток полностью захватить Волчанск на Харьковщине.

О тактике оккупантов рассказал военный 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

По его словам, каждый день россияне лезут малыми группами по 3-5 человек. Однако благодаря дронам ни одна из этих групп не способна выполнить приказы своих командиров.

Один из российских пленных рассказал, что в случае неисполнения приказа им угрожают "обнулением", то есть уничтожением собственных же командиров.

Напомним, российский Z-блогер рассказал, что в Волчанске везде валяются трупы военных РФ, а эвакуации раненых оккупантов нет.

Ранее сообщалось, что Волчанск разрушен на 95% в результате обстрелов России. Эту информацию подтверждает видео, снятое, очевидно, с дрона над Волчанском. На кадрах видны сплошные разрушения, невозможно найти ни одного уцелевшего дома.

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