"Лезут, летят, плывут": Зеленский сравнил русских оккупантов с потусторонними чудовищами

Однако на своей земле украинским воинам помогает все – и сама земля, и реки, и каждый человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты из-за чрезмерного зла и жажды к разрушениям теряют человеческий облик и напоминают адских чудовищ.

Об этом он говорил в своем обращении вечером 31 марта.

“Весь этот март и пять дней февраля захватчики пытаются ворваться и закрепиться в нашем доме с разных сторон – с земли, с неба, с моря. Лезут, летят, плывут... У них столько зла, столько жажды разрушения, что это напоминает не людей, а что-то потустороннее. Каких-нибудь чудовищ, которые сжигают и грабят, нападают и пытаются убить. Каких-то адских химер", — заметил украинский президент.

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Однако, по словам Зеленского, на своей земле украинским воинам помогает все — и сама земля, и реки, и каждый человек, даже тот, от кого не ожидал раньше. Именно это позволяет противостоять врагу гораздо дольше, чем надеялись оккупанты.

“Они говорили – три или пять дней. Они думали, что им этого хватит, чтобы захватить все наше государство. А уже 36. И мы стоим. И будем сражаться дальше. До конца. Столько сколько хватит сил. Столько, сколько будет можно. Чтобы никаких чудовищ на нашей земле не осталось”, — подчеркнул глава государства, отметив, что химеры должны быть "родными и добрыми" – как архитектурные элементы на Доме с химерами, в котором расположен Офис президента.

"Мы выдержали в разы больше, чем думал враг" – обращение Зеленского по итогам 36-го дня войны

Напомним, Минобороны США отмечает, что в результате бомбардировки блокадного украинского Мариуполя, которое осуществляет российская армия, по причине сокрушительного ущерба гражданской инфраструктуре города.