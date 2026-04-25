Лезут по трубам: захватчики снова пытаются прорваться к Купянску
Для продвижения, в частности, используются газовые трубы.
Российские военные возобновили попытки прорваться в Купянск Харьковской области и пытаются сделать это через Голубовку, расположенную к северу от города.
Об этом в эфире Общественное Студия сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
«Есть проблема. Это Голубовка, через которую россияне пытаются лезть в город. Они снова возобновили попытки лезть через Голубовку и через трубы», — отметил он.
По словам Трегубова, несмотря на значительные потери, российские силы не прекращают подобные попытки.
«Там до сих пор остаются трубы, через которые с большими потерями, но тем не менее, россияне пытаются пролезть», — добавил спикер.
Он также сообщил, что на левом берегу реки Оскол оккупационные войска пытаются давить вдоль всей линии фронта.
«Особенно активно в сторону Ковшаровки. Они врут, что они уже в Купянске-Узловом, но они слишком много льстят», — подчеркнул Трегубов.
Ранее сообщалось, что российское весеннее наступление фактически «выдохлось», так и не достигнув заявленных целей.
Мы ранее информировали, что попытка российских войск воспользоваться туманом для скрытого наступления на Добропольском направлении завершилась разгромом для врага.