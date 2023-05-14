Льготы участникам боевых действий: скидка на коммуналку предоставляется пожизненно, как ее оформить

В каком размере участникам боевых действий предоставляется скидка на коммунальные услуги, как ее оформить

По словам начальницы Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области Елены Корчак «Гражданам, имеющим статус „участник боевых действий“, предоставляется право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг, рассчитанной от установленной нормы потребления, независимо от доходов».

Как участнику боевых действий оформить льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг

Получить льготу могут граждане, уже получившие удостоверение «участника боевых действий».

Им необходимо подать два заявления:

О внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП)

О предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Какой размер льготы

Участники боевых действий имеют право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления, независимо от доходов.

Куда подавать документы

Заявление с необходимыми документами подается в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества, или ЦНАПа.

Документы можно подавать как лично, так и дистанционно через вебсайт Минсоцполитики или вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

На какой срок назначаются льготы на оплату коммунальных услуг

Льготы на жилищно-коммунальные услуги участникам боевых действий назначаются пожизненно .

. Если льготник пользуется печным отоплением и сжиженным газом для приготовления пищи, для получения льготы на эти услуги обращаться нужно ежегодно.

Льготник обязан сообщать уполномоченному органу об изменении всех обстоятельств, влияющих на предоставление льгот. Поэтому при изменении в составе семьи или места жительства, изменении в перечне услуг, на которые осуществляется назначение льгот, необходимо повторно подать заявление с учетом новых обстоятельств, влияющих на предоставление льгот.

Если участник боевых действий имеет право на несколько льгот

Если человек имеет право на льготы по нескольким законам, в ЕГАРП включается вся информация об участнике боевых действий, однако из всех возможных вариантов льготник выбирает одно основание для льготы.

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