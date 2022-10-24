Либо двойник, либо монтаж: действительно ли Путин был на полигоне в Рязанской области

Посол Украины в Японии подчеркнул, что ни при каких условиях Путин не поедет в то место, где его могут выстрелить.

На полигоне в Рязанской области точно был не Путин – его подменял двойник или это был монтаж.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

"Человек, сидящий от своего министра обороны за 20-метровым столом, поедет в воинскую часть, где есть автоматы, заряженные боевыми пулями? Или это двойник, или это монтаж, кино", — подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что ни при каких условиях Путин не поедет в то место, где в него могут выстрелить.

"Поэтому не будем обращать внимание на это. Для него цена человеческой жизни равна нулю. Для Путина важно общественное мнение. Потому что он знает собственный народ – если они начнут "буянить", то будет кровь и конец его правления. Он боится силы, он боится, когда есть масса", — подытожил Корсунский.

Напомним, что 20 октября диктатор Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу посетили мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Путин пострелял из снайперской винтовки и даже подержал сапог "мобика".

Однако в Сети уже предположили, что на полигон ездил не диктатор, а его двойник.

Что известно о двойниках Путина

Глава украинской военной разведки, генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники.

"Картинка, скажем так, уши разная. А это как отпечаток пальца, у каждого человека картинка уха уникальна. Не может повториться", — обратил внимание начальник ГУР.

В Сети даже распространяют так называемую таблицу двойников российского президента. В ней собраны все "версии" Путина, среди которых: "болтун", "удмурт", "дипломат", "банкетный". Вероятные двойники могут изменяться в зависимости от того, на каком событии нужно появиться диктатору.

22 июля руководитель Буданов намекнул, что в Иран вместо Путина летал его двойник.

Дмитрий Попов, кандидат психологических наук, давно наблюдающий за кремлевским диктатором по научному любопытству, вообще считает, что настоящий Путин исчез с экранов во время своего второго президентского срока – это 2004-2008 годы.

Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин допустил, что у Путина есть оперативные двойники на случай покушения. Но он уверен, что диктатор не выпускает двойников "на публику".

Экс-глава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж объяснил, когда вместо Путина появляется двойник.