Либо масштабная поддержка, либо ничего: какими должны быть "силы успокоения" в Украине

Военные НАТО / © Associated Press

Реклама

Европейская коалиция рассматривает отправку в Украину контингента «сил успокоения» в количестве 25 тыс. лиц. Но такое количество вряд ли сдержит Россию или будет жизнеспособным без значительной помощи от США. Чем менее решительными будут американские гарантии, тем дальше от линии фронта будет расположена эта сила. Тогда возникает вопрос: зачем вообще держать европейскую бригаду где-то во Львове, что ближе к Берлину, чем к Донбассу?

Об этом в колонке для Bloomberg написал колумнист по Европе, России и Ближнему Востоку, бывший руководитель бюро The Wall Street Journal в Стамбуле Марк Чемпион.

В статье отмечается, что граница между сдерживанием и провокацией может быть очень тонкой. Пока Франция и Великобритания формируют «коалицию желающих» для развертывания «сил успокоения» в Украине, им нужно соблюдать осторожность, чтобы не оказаться по другую сторону этой границы.

Реклама

Это критический момент для Европы. Чемпион акцентировал, что полностью разделяет взгляды тех, как вот генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес, кто считает, что присутствие европейских войск в Украине срочно необходимо, если Европа хочет защищать себя в этой стране, а не от России, уже действующей с территории Украины. Вопрос лишь в том, способна ли Европа на это без США.

Ходжес убежден, что Европа способна на это.

«Делайте без США, уменьшайте риски или создавайте ресурсы сами. Не могу поверить, что Европа, Канада, Норвегия и другие не имеют этой возможности. Россия не может победить Украину, поэтому Европа должна перестать бояться собственной тени», — высказался американский генерал.

25 тыс. военных недостаточно для обеспечения прекращением огня

Ходжес подчеркнул, что следует начинать с четкой задачи, а не с цифр. Важно предоставить командованию ресурсы и четкие правила действий. Если миссия состоит в обеспечении прекращения огня вдоль более 1600 км линии фронта, то этого не достичь всего 25 тыс. военных.

«Что бы ни случилось, надо иметь возможность нанести удар крылатой ракетой Storm Shadow прямо в „пасть“ — будь то по аэродрому в России или Крыму», — объяснил генерал.

Аналитический центр International Institute for Strategic Studies (IISS) сопоставил ограниченные ресурсы Европы с разными гипотетическими размерами сил для Украины. Между строк отчета читается главная дилемма: то, что Европа реально может сделать — не будет эффективным; а то, что было бы эффективным — Европа, вероятно, не потянет.

Старший эксперт IISS по военной авиации Дуглас Барри отметил: если отправить в Украину малый контингент, например, 10 тыс. лиц, это может стать лишь соблазном для России проверить его на прочность. Если же большой — от 60 тыс. до 100 тыс. человек, то эффект сдерживания будет лучше, но удержать такой контингент будет затруднительно.

«Москва будет просто сидеть и ждать, пока вы не исчерпаетесь», — отметил Барри.

Европейская коалиция, похоже, рассматривает промежуточный вариант в 25 тыс. лиц. Но, отмечается в статье, такой размер вряд ли сдержит Россию или будет жизнеспособным без помощи США — в области разведки, боевой инженерии, подавления противовоздушной обороны.

«Что менее решительными будут американские гарантии, тем дальше от линии фронта будет расположена эта сила — и тогда возникает вопрос: зачем вообще держать европейскую бригаду где-то во Львове, что ближе к Берлину, чем к Донбассу?» — указывает автор колонки.

Дилемма для Европы

Ведущий исследователь по сухопутной войне в Королевском институте объединенных служб Великобритании (RUSI) Джек Уотлинг считает, что Европа не должна браться за это. Ведь Россия недавно высвободила 70 тыс. своих военных только из Курской области. Это больше, чем весь Британский экспедиционный корпус, и это лишь часть уже воюющих в Украине российских сил.

Вдобавок к этому непрерывно работает российская военная промышленность. И нет никаких оснований полагать, что она остановится в случае прекращении огня. Так же автор считает маловероятным, что президент РФ Владимир Путин вдруг сменит курс и начнет искать компромиссы с Европой. Его цель остается неизменной — сломать закрепленный в пятой статье принцип коллективной безопасности НАТО, как это было с начала войны.

Если Украине придется полагаться именно на Европу, а не на отдаленные США, то Европа должна сосредоточиться на отрасли, где у нее действительно есть преимущество — на воздухе. Автор колонки объяснил, что необходимо развивать возможности подавления российского ПВО и контроля воздушного пространства над Украиной. Если сила не способна сдержать Россию, она должна быть направлена на обучение украинских войск и защиту аэродромов.

Европа обладает своеобразной «тягучей» силой, которая иногда бывает очень эффективной — и в то же время раздражающе медленной для таких соперников, как Россия или США. Но когда речь идет о войне, европейская склонность к достижению консенсуса за счет реальных возможностей — это уже опасность.

«Я не знаю, какой ответ на эту дилемму верный — прав ли Ходжес, или Уотлинг. Но у Европы есть жизненно важный интерес в сдерживании российской экспансии в Украине. Поэтому она должна быть готова к риску. И вместе с тем — трезво оценить, зачем нужно наземное войско и действительно ли оно соответствует поставленным целям. Возможно, наиболее эффективный вклад — защита неба Украины и подавление способности России запускать ракеты и планирующие бомбы», — резюмировал Чемпион.

К слову, замруководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что участие в формировании иностранного военного контингента в Украине могут принять 10 стран. Сейчас с партнерами обсуждается вопрос контингента и его формирование: полномочия, порядок действий в разных доменах — сухопутном, морском, воздушном.