Либо мы продолжим поддержку, либо будем наблюдать, как Россия уничтожает Украину – Байден

Президент США Джо Байден 28 апреля во время выступления пообещал поддерживать Украину.

Он отметил, что цивилизованный мир не может наблюдать за тем, как Россия уничтожает Украину.

Об этом президент США сказал в четверг, 28 апреля, во время выступления.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Мы должны это делать совместно с нашими партнерами и союзниками. Но мы также должны сделать свою часть этой работы. Стоимость этой борьбы не дешевая, но если мы позволим этой агрессии продолжаться, то это нам будет стоить еще дороже. Либо мы будем продолжать поддерживать Украину, либо мы будем наблюдать за тем, как россияне будут продолжать разрушать Украину. Эта страна ежедневно платит жизнью людей", — сказал Джо Байден.

Напомним, 28 апреля немецкий Бундестаг поддержал предоставление Украине тяжелого вооружения. За это решение проголосовала как оппозиция, так и коалиция.

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