Либо российский паспорт, либо жилье без отопления: оккупанты на ВОТ шантажируют местное население

На временно оккупированных территориях юга Украины коллаборанты угрожают оставить без отопления тех, кто не заключил новый договор с российским теплопоставщиком.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Но чтобы перезаключить договор на отопление, сначала придется зарегистрировать право собственности на жилье по законам РФ, что невозможно сделать без российского паспорта. Таким образом, этой зимой отопление будет только у тех жителей временно оккупированных территорий, которые согласятся получить российское гражданство.

"Таким образом враг еще раз нарушает международное гуманитарное право и заставляет украинцев получать паспорт РФ, так как не признает право украинской нации на существование", — подчеркнули в ЦНС.

Напомним, на ВОТ оккупанты будут отбирать жилье у тех, кто не принял российское гражданство. Такое жилье угрожают национализировать, если оно не зарегистрировано в российских системах.

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