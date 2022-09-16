"Либо зеки, либо ваши дети": Пригожин отреагировал на видео с вербовкой российских заключенных на войну

Приближенный к Кремлю российский бизнесмен, которого называют поваром Путина, а также негласный глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин прокомментировал недавно появившееся в сети видео, на котором человек, очень похожий на него, вербует заключенных на войну с Украиной в составе российской "частной военной компании Вагнера".

Как сообщает "Радио Свобода", комментарий Пригожина опубликован на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд".

"Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК (частные военные компании - Ред.), заключённые, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и, в принципе, кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами", — говорится в сообщении.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором приближенный к Путину российский бизнесмен Евгений Пригожин вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в одной из колоний для войны в Украине. На это отреагировал советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, видео с тем, как Пригожин вербует осужденных на войну против Украины, Россия сама "сливала", чтобы пугать украинцев. Он добавил, что ВСУ "перемелют их и даже не заметят".

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