Лица нет, узнали по курточке: рашисты убили во время обстрела Сумщины ребенка из многодетной семьи

На Сумщине во время вражеских обстрелов накануне погиб ребенок, не доехавший домой несколько метров.

В течение часа россияне выпустили по городу Белополье 35 артиллерийских снарядов из САУ – разрушили больницу, несколько жилых домов и убили подъезжавшего к своему двору 15-летнего мальчика на велосипеде, говорится в ТСН.

Мощный артобстрел в Белополье начался в восемь утра – 15-летний Богдан как раз был на базаре, продавал молоко, рассказывает его крестная. “Начали бахкать и он начал ехать домой, буквально немножко он не успел. Бабушка забрала детей в погреб, все спрятались, а он буквально не успел”, — рассказывает она.

Мальчик из многодетной семьи был самым старшим среди детей, опорой для родителей. На велосипеде не доехал домой считанные метры, его жизнь оборвала русский снаряд. “Помощник был, по дому помогал, корова, хозяйство – все на нем было. Золотой ребенок был, когда я его увидела, подошел. Я по курточке (узнала – ред.), у него только красная курточка была, я поняла… там лица нет”, — рассказывает крестная.

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Российские снаряды взрывались вблизи домов и на улицах города, осколками разрушены 8 домов, многоквартирный дом, повреждены 8 автомобилей, припаркованных под больницей. Саму больницу расстреляли в то время, когда начался амбулаторный прием и там находилось много пациентов. “Здесь у нас как раз скамейки, на которых сидят люди, я им тоже говорю, что давайте быстро и в укрытие. Буквально минута может прошла и произошел этот взрыв. Слава Богу, что у нас никто на этом месте не пострадал”, – рассказывает врач.

Прямое попадание снаряда на втором этаже полностью разрушило стену. Через час, когда обстрел кончился, врачи пришли осмотреть последствия вражеской атаки и поняли, что работать им уже негде. "Полностью разрушен кабинет стоматолога с дорогостоящим оборудованием и наш кабинет в непригодном для работы состоянии, в перевязочной также есть повреждения", — добавляют медики.

Главный врач говорит, что в таком состоянии как операционная — без всякого уцелевшего окна – остальные отделения. Поврежден рентген-кабинет, хирургия, педиатрия и поликлиника. Когда больница снова заработает, станет известно после обследования. Пока спасатели разбирают завалы и разрушенные конструкции.

Больницу отбудут, уверены здесь, самое главное – человеческие жизни. От российских снарядов удалось защитить всех находившихся в больнице пациентов и медиков.

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