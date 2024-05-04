Лица с алко- и наркозависимостями подпадают под мобилизацию, но есть нюанс – эксперт

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал, что лица с разными видами зависимостей, например алко-, нарко- или какай-то другой зависимость подпадают под мобилизацию.

Об этом он рассказал в эфире "Киев24".

"Признаются пригоднымы или временно пригодными по этой классификации... для формирования или для попадания в формирования, которые скорее всего не являются боевыми подразделениями... Это служба тыла, обеспечение логистической помощи, даже медицинская помощь — могут быть теми подразделениями, которые будут нуждаться, могут принимать лиц с такими диагнозами", — добавил он.

Напомним, в Минобороны рассказали, как обжаловать заключение ВВК.

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